Op bezoek bij Kelly’s Expat Shopping: ‘Er komen veel jongeren die op TikTok of Netflix producten zien’

Het begon allemaal vijftien jaar geleden met een winkel in Den Haag. Nu hebben Kelly Kelly en haar Britse man Jason Kelly vier winkels, waarvan één in Utrecht. Half maart is het precies een jaar geleden dat Kelly’s Expat Shopping ook een zaak opende op de Nachtegaalstraat. De supermarkt verkoopt boodschappen van typisch Amerikaanse en Britse merken, voor expats, anglofielen en andere liefhebbers.

Binnen in de winkel is uiteraard een Britse radiozender te horen. De schappen en koelingen zijn gevuld met zo’n zestig procent Britse en veertig procent Amerikaanse producten. Van klassieke pakken mac and cheese, tot scones, Britse varkensworstjes, Cheerios ontbijtgranen, Cadbury-paaseieren, koekjes van McVitie’s, root beer van A&W en bakspullen van Betty Crocker en kaascrackers van Cheez-It.

“Het assortiment verandert best vaak”, zegt Kelly. “We hebben wel een vast assortiment, maar we proberen ook dingen uit. En we hebben altijd seizoensproducten. Een groot Cadbury-paasei is echt onderdeel van opgroeien van Engeland. Die staan nu in de winkel. Maar ook voor kerst en Thanksgiving verkopen we producten die daar bij passen, zoals bevroren kalkoenen.”

Populaire boodschappen zijn onder meer bacon, worstjes, scones, Branston pickles en salt & vinegar chips. “En heel veel bieren”, vervolgt Kelly. “Maar ook drankjes als het Schotse Irn-Bru (Iron Brew, red.) en Britse theeën doen het goed. De klassiekers eigenlijk.” En daar komen niet alleen expats voor langs, maar inmiddels ook veel Nederlanders. “In het begin was het wel echt tachtig procent expats, maar nu hoor ik ook heel veel Nederlanders in de winkel. Ook komen er veel jongeren die op TikTok of Netflix allerlei Amerikaanse producten zien”, legt Kelly uit.

Schoonvader

Voordat Kelly begon met een winkel werkte ze vijftien jaar lang bij KLM als accountmanager bij de vrachtafdeling. Haar man is Engels en haar schoonvader had een aantal delicatessenzaken in Engeland. Hij ging met pensioen, maar had nog geen zin om echt stil te gaan zitten. Zijn voorstel: laten we samen wat ondernemen in Nederland. De schoonouders van Kelly kwamen namelijk vaak hiernaartoe om op hun kleinkinderen te passen. Dat plan met haar schoonvader ging uiteindelijk niet door, maar in 2008 besloot ze toch zelf een winkel te beginnen.

In die periode overleed Kelly haar vader. Ze besefte dat het leven kort is en wilde na een sabbatical ook niet meer terug naar KLM. De luchtvaartmaatschappij werd toen overgenomen door Air France, wat volgens haar de werksfeer niet ten goede kwam. Haar man ging wel eens naar expatwinkels in Den Haag, maar klaagde over de hoge prijzen van de producten. Haar man werkte destijds in de bouw, maar door de crisis ging dat niet meer. Ze besloten er het beste van te maken en Kelly’s Expat Shopping was een feit.

Wat goed uitkwam, was dat veel concurrenten de afgelopen jaren dicht gingen, zegt Kelly. “Ook kunnen we producten nu voor een goedkopere prijs aanbieden, omdat we directer inkopen. We hebben een eigen transportbedrijf en import-agent. Veel mensen denken altijd maar dat expats alles kunnen betalen, maar dat is niet zo.”

Matson Naaimachines

Aan het begin van de Nachtegaalstraat zijn de grote witte blokletters op de zwarte gevel duidelijk te zien. Kelly’s Expat Shopping nam het pand over waar tot eind 2021 een filiaal van Matson Naaimachines zat. “Mijn oom heeft voorts in de jaren 70 een filiaal in Utrecht geopend”, zei eigenaar Jeroen Matti een jaar geleden over de sluiting op de Facebookpagina van het Maliekwartier. “Eerst aan de Steenweg en later heeft zijn dochter het overgenomen en is verder gegaan aan de Nachtegaalstraat. Toen er geen (erf)opvolging gevonden kon worden, hebben mijn broers Ivo, Marc en ik de winkel in 2008 overgenomen. We hadden al de zaak in Rotterdam overgenomen en zo bleef het een echt familiebedrijf.”

Matti kon voor de winkel in Utrecht geen opvolging vinden. “Bijna niemand is gekwalificeerd genoeg. Ik raak op leeftijd, zo ook mijn broers, en we willen het wat rustiger aan gaan doen.” Het huurcontract in Utrecht moest met een aantal jaar worden verlengd, maar dat werd voor hen te veel. En zo kwam deze locatie na heel wat jaren vrij voor het vierde filiaal van Kelly’s Expat Shopping.

Eigen groothandel

Zelf staat Kelly in principe niet meer in de winkels, maar ze gaat er af en toe wel langs om een kijkje te nemen. Als er bijvoorbeeld nieuw personeel is. “Het is leuk om een dagje te gaan. Ons personeel is echt top. Daar moet je goed voor zorgen.” Elke winkel heeft een eigen teamleider, die regelmatig langskomen in hun kantoor in Alphen aan den Rijn. In de loods daar komen al hun leveringen binnen. Sinds een paar jaar hebben ze ook een eigen groothandel on the side en leveren ze aan hun eigen winkel, maar ook aan bedrijven en winkels door heel Europa.

Het begon vijftien jaar geleden dus allemaal in Den Haag met de eerste locatie. Een paar jaar later volgde een vestiging in Wassenaar, omdat ze in Den Haag veel mensen uit Wassenaar over de vloer kregen. In 2019 volgde Amsterdam en vorig jaar dus Utrecht. Die vestiging kwam er dankzij de goede omzet tijdens de coronajaren. Kelly zou Rotterdam een leuke volgende locatie vinden. Die stad staat al een tijdje op haar verlanglijstje, maar een geschikte locatie laat nog even op zich wachten.