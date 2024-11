Op bezoek bij Kluts Achter de Dom in Utrecht: ‘Mensen geloven niet dat alles hier vegan is’

Wie vanaf het Domplein naar de Domstraat of Voetiusstraat fietst, ziet daar op het hoekje Kluts. Vroeger kenden we de zaak als lunchroom Carla’s Conditorie. Die is inmiddels verdwenen en de zussen Kiki, Sanne en haar vriend zijn nu ruim vijf jaar de eigenaren. Samen gooiden ze het roer om en begonnen een koffiebar met huisgemaakte taart, cake en koek.

Op deze vrijdagochtend is Kiki druk aan het bakken in de keuken van Kluts. De zoete geur van de kaneelbroodjes hangt in de hele zaak en de vitrine bij de kassa worden gevuld met allerlei lekkernijen. Sanne verschuift wat stoelen, zet koffie en loopt door de gang naar het knusse huiskamertje achterin. Ze ploft neer op een tweedehands fauteuil. Aan de muur hangen lijstjes met daarin allerlei foto’s, waaronder eentje met de drie eigenaren erop.

Toen Sanne, Kiki en haar vriend in 2019 Carla’s Conditorie overnamen, haalden ze op de eerste dag alle vlees en vis van het menu. De zusjes zijn hun hele leven al vegetariërs en sinds een paar jaar ook veganist. Anderhalf jaar na de opening werd hun bakkerij dat ook.

Verder verdwenen de lunch, het ontbijt en de high tea van de menukaart. Dat was zoals de vorige eigenaar Carla het deed, maar dat wilden Sanne en Kiki niet meer. Hun focus ligt op koffie met wat lekkers. Zo maakten ze er stap voor stap steeds meer hun eigen zaak van, met als klap op de vuurpijl ook hun eigen naam op het raam in de zomer van 2022: Kluts.

‘Normale melk’

“Mensen kunnen vaak niet geloven dat alles hier vegan is”, vertelt Sanne. Ze is onder andere trots op hun chocolademoussetaart en tiramisu. “Kiki is heel goed in het bedenken van creaties. Ook Mirthe, onze andere bakker, heeft verrassende ideeën.” Bij Kluts schreeuwen ze het 100 procent vegan-zijn niet van de daken. Het staat wel gewoon op hun site, maar ze vertellen het niet tegen iedere klant die binnenkomt.

“Voor ons is vegan normaal”, legt Sanne uit. “Waarom zouden we het dan zeggen? Online is het te vinden, maar dat is het ook wel. Het is leuk om te zien dat iemand die vegan is keuzestress heeft bij ons. Bij de meeste zaken heb je daar als vegan normaal gesproken niet zo’n ‘last’ van.” Ze vindt het fijn om te zien dat andere Utrechtse vegan horeca het ook goed doen, zoals BROEI, Life’s a Peach en de Vegan Food Tour. Die laatste werd eind vorig jaar nog bekroond tot beste onderneming bij de Vegan Awards.

Ze snapt dat de volledig veganistische werkwijze van Kluts een activistische inslag heeft, maar dat pakken ze op een positieve manier aan. Lachend vertelt ze wat ze bijvoorbeeld doen als iemand vraagt om “normale melk” in de koffie. “Dan zeggen we: je bedoelt havermelk?”

Lopende band werk

Nu, vijf jaar nadat ze Carla’s Conditorie kochten, zijn alle leningen afbetaald. “Alles stroomt en loopt”, zegt Sanne tevreden. “Het is heerlijk om al onze keuzes te maken op basis van wat wij willen. Het hoeft niet op basis van geld. Dat is een ontzettende luxe.” Zo zijn ze gestopt met grote bestellingen voor bedrijven en organisaties. Eerder deden ze die nog wel, maar het werd te veel lopende band werk.

En dat terwijl ze creativiteit en plezier hoog in het vaandel hebben staan. “De vrijheid die we voelen, geeft ons energie.” Die energie komt ook door hun vaste gasten en de oud-collega’s die daar regelmatig voor terugkomen. “Ze komen dan ’s ochtends even een uurtje koffie drinken en kletsen.” Verder is Sanne trots op hun vrolijke personeel. “Op alle lagen voel ik hier goede energie.”

Hart

Koken en bakken vonden Sanne en Kiki altijd al leuk, maar een eigen koffiebar stond niet op hun verlanglijstje. Kiki werkte eerder als manager bij Carla. Al snel werd duidelijk dat zij kopers zocht. “Maar ze wilde haar zaak niet zomaar wegdoen”, zegt Sanne. “Ze wilde de plek in ere houden.” Hoewel Kiki wel horeca-ervaring had, hadden Sanne en haar vriend die niet. Wel wisten ze dat ze graag eigen baas wilden zijn. “Ik ga echt nooit meer in loondienst”, zegt Sanne stellig. “Dit bevalt zo goed. Ik zit hier met mijn hele hart in.”

Het is inmiddels 10.00 uur en Kluts opent de deuren. Vrijwel direct strijken er gasten neer aan de tafeltjes. Ook op het bankje voor het raam nemen mensen plaats. Het kleurrijke gehaakte kleed waar ze op zitten, heeft Sanne zelf gehaakt. “Dat kostte me wel twee winters.” Ook binnen is een groot deel van de plekken snel bezet. Koffie en gebak staan op de tafels en vrolijk geklets verspreid zich door de ruimtes. Zo zien Sanne, Kiki en hun team het graag.