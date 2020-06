Op bezoek bij Kuijper’s Hobbyhuis en Märklin Store in Utrecht

In de Minrebroederstraat zitten sinds 2006 niet één, maar twee modelbouwwinkels. Tegenover elkaar en ook nog van dezelfde eigenaar. Hans Kuijper opende veertien jaar geleden de eerste en enige Märklin Store van Nederland, het grootste merk in modelsporen. In tegenstelling tot de winkel aan de overkant van de straat richt deze zich specifiek op modeltreinen.

Hans begon ooit als werknemer in de winkel van zijn vader. Kuijper’s Hobbyhuis bestaat inmiddels al ruim zestig jaar. Zijn vader werkte twintig jaar in een winkel om de hoek, maar begon in 1958 voor zichzelf in het huidige pand aan de Minrebroederstraat. Uiteindelijk nam Hans het stokje van hem over.

Het was eerst een speelgoedwinkel”, zegt Hans. “Met een speciale hoek voor technisch speelgoed, zoals treinen, auto’s, vliegtuigen en racebanen.” Samen met zijn zoon Tim staat hij midden in de Märklin Store. Overal om hen heen staan modeltreinen, wagons, stations, huisjes, kleine bomen, spoorrails, figuren en nog veel meer. In de loop van de tijd gingen Hans en zijn vader zich specialiseren in onder andere treinen, modelauto’s en bouwdozen. “Er vestigde zich een aantal grote speelgoedketens in de stad. Als kleine winkel in een achterafstraat win je dat nooit. Daarom richtten wij ons op spoorweg en modelbouw. Daar zijn we nog steeds mee bezig.”

Een tweede winkel was daarom meer dan welkom. Niet alleen omdat de eerste winkel bijna uit zijn voegen barstte door alle dozen, maar ook omdat ze nu hun assortiment nog meer wilden uitbreiden. “De echte hobbyisten willen keuze hebben en niet moeten kiezen uit wat een winkelketen voorschrijft”, zegt Hans. “Dat soort ketens maken zelf een collectie en daar moet je het dan mee doen. Deze hobby heeft zoveel onderdelen, dat is voor dat soort bedrijven te lastig. Wij hebben een assortimment van A tot Z. Compleet is het nooit, maar wel zoveel mogelijk.”

Stoommachines

Hans heeft een voorliefde voor mooie en aparte dingen. Vooral dingen die met techniek te maken hebben, en het liefst een beetje oud zijn. “In de jarig 60 was er natuurlijk de Meccano-doos, de trein, de racebaan. Dat waren jongensdromen.” Terug in de oude winkel laat Hans een paar antieke stoommachines zien, die op planken boven de kassa staan. Ondertussen helpt Tim een klant die op zoek is naar een nieuwe wagon. Hij is blij verrast als Tim het model dat hij zocht onder de toonbank vandaan haalt. Hij dacht dat die nog niet leverbaar was.

“Oud speelgoed vind ik leuk ja”, vervolgt Hans zijn verhaal. “Daar heb ik nog wel het een en ander van.” Hij noemt de Meccano -doos, de Dinky Toys, maar vooral de speelgoedstoommachines vindt hij bijzonder. “Ik vind het erg fascinerend hoe zo’n kleine fabriek zoiets moois kan maken. Honderd jaar geleden konden ze zulke gedetailleerde stoommachines maken, terwijl dat nu met alle moderne technieken niet meer lukt. Dat vind ik mooi. Ik koop soms zoiets ouds en dan knap ik het op.”

Zijn zoon vindt bouwdozen interessanter. “Vroeger was ik er weleens mee bezig, maar maakte het nooit af”, zegt Tim. “Tegenwoordig ben ik het wel zat om op de bank te hangen. Zeker nu je wat minder de deur uitgaat, heb ik het allemaal weer een beetje opgepakt. Dat bevalt goed. We hebben honderden bouwdozen: tanks, vliegtuigen, treinen, schepen, noem maar op. Het is ook leuk om te zien dat er weer veel jonge mensen mee aan de slag gaan.”

De laatste tijd zien Hans en Tim meer jeugd de winkels binnenlopen. “De bouwdozen en de verf zijn niet aan te slepen. Ze denken dan net als ik: vroeger deed ik dat weleens, ik ga het weer oppakken.’” Hans ziet ook regelmatig nieuwe gezichten langskomen. “Jonge kinderen van rond de 7, 8, 9 jaar bijvoorbeeld. Ze komen met papa mee die hen vraagt: ‘Zullen we dat een keer samen doen?’ Het is leuk dat ouders nu de tijd hebben om met hun zoon en of dochter samen iets te doen. Een maand later komen die kinderen zelf weer een nieuw bouwdoosje kopen.”

Derde generatie

Tim komt zijn hele leven al over de vloer in de winkel van zijn vader. Af en toe hielp hij mee, bijvoorbeeld door mee te gaan naar beurzen. Zes jaar geleden ging hij echt voor zijn vader werken. “Toen ik hier begon heb ik de website en het online-gedeelte op me genomen. Er was geen goede website of webshop. Dat is onmisbaar.” Als alles volgens plan gaat, wordt de zaak over een tijdje aan de derde generatie doorgegeven. “Dat is wel de bedoeling”, zegt Hans. “Op een gegeven moment ga je plannen maken voor de toekomst. Ik ben er zelf ook mee opgegroeid en vond het leuk. Handel zat in mijn bloed en ook het fijn mechanische aspect vond ik altijd heel erg leuk. Zelf dingen maken, prutsen, uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Er zat altijd een bepaalde passie in.”

Die passie is volgens Hans een vereiste voor wat ze hier doen en verkopen. “Heb je geen affiniteit met hetgeen je verkoopt, dan is dit werk heel moeilijk. Het is lastig als je niks afweet van de spoorwegmaterie, vliegtuigen, auto’s of tanks. Dat geldt ook voor het bouwen ervan. Als iemand jou bijvoorbeeld vraagt: ‘Goh, mijn verf glimt terwijl het mat moet zijn. Wat doe ik verkeerd?’ Die vraag kun je niet goed beantwoorden als je zelf nog nooit zo’n busje verf hebt opengemaakt.”