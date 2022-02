Op bezoek bij Lahr Hengelsport op het Smaragdplein in Utrecht: ‘Het is niet alleen maar vissen’

Het begon allemaal met de winkel J. Lahr & Zonen in 1900 op de hoek van de Lange Smeestraat. De hengelsportzaak verkocht toen onder meer hengels van bamboe, uit één stuk, en losse vishaakjes. Zo’n vijftig jaar later namen twee van de zonen het bedrijf van hun vader over. Door de bouw van een parkeergarage verhuisde het bedrijf naar de Springweg. Begin jaren 80 werd de zaak verkocht, maar de naam bleef onveranderd. In 2009 nam de huidige eigenaar, Peter Edelbroek, de zaak over en verplaatste naar het Smaragdplein. In 2010 opende hij daar de deuren. Ook Peter hield de ruim honderd jaar oude naam in stand.

Er is nog maar een handjevol hengelsportwinkels in Utrecht en één daarvan is te vinden in het winkelcentrum in Hoograven. Bij de ‘allround hengelsportwinkel’ kunnen beginnende, maar ook ervaren vissers terecht voor hun visspullen: van allerlei hengels tot molens en van stoelen tot kleding. Peter en Jack, de enige andere medewerker van het bedrijf, zijn er vijf dagen per week te vinden. Allebei zijn ze, hoe kan het ook anders, gek op vissen.

Beide heren zijn dan ook meerdere keren per week bij het water te vinden. Jack vindt zichzelf meer een binnenstadvisser, maar wandelt ook graag de Kromme Rijn af. “In principe sta ik wel twee tot drie avonden per week aan de waterkant. In de zomer wel bijna iedere dag na mijn werk.” Peter zoekt juist liever natuurgebieden buiten de stad op en vist graag bij een rietkraag of plompenvelden. Zijn ‘gulden regel’ is dat hij nooit in betaalwateren vist.

“Dat is allemaal kunstmatig aangelegd”, zegt Peter. “Ik hou het liever natuurlijk. Als ik vis, zie ik onder andere otters en ijsvogels. Thuis heb ik twee foto’s van een ijsvogel die op mijn hengel zat. Dat is in mijn beleving ook een stukje dat bij vissen hoort. Het is niet alleen maar vissen, maar ook de rust, natuur en omgeving.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ouwehoeren

Peter leerde vroeger vissen van zijn vader en is daar dus nooit meer mee opgehouden. “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt”, zegt hij. “Tuurlijk is dat leuk, maar ondernemen is ook een uitdaging en een vak. Corona was een tegenvaller. Daar heb ik geld mee verloren.” Hij is blij dat de winkel weer gewoon open mag. “Mensen komen hier ook niet altijd spullen halen, maar ook om even lekker te ouwehoeren.” Geen vervelende bezigheid, vindt Peter. “Op een gegeven moment creëer je een klantenkring, bouw je een band op en maak je een dolletje met mensen. Het hoort er allemaal bij.” Jack sluit zich daarbij aan. “Ik vind dat heel veel waard: dat praatje in je winkel. Als dat uitsterft, dooft het kaarsje.”

Ook Jack mag tijdens zijn werk de hele dag over zijn hobby praten. “Maar als je écht van je hobby je werk maakt, mag je de hele dag vissen”, zegt hij. “Dat zou het allermooiste zijn, maar dat is slechts voor een klein percentage weggelegd in de hengelsport. Met de hele dag vissen verpest je ook je hobby, dat zou ook niet goed zijn.”

Jack werkt inmiddels zo’n zes jaar in de zaak in zijn ‘eigen buurtje’. Dat bevalt hem erg goed. Hij kent de zaak al van jongs af aan. “Mijn oom en tante hebben altijd op de markt op Vredenburg gestaan. Als klein jochie wist ik niet hoe gauw ik naar de Springweg moest rennen voor mijn visspulletjes. Ik ken niet anders als deze winkel. En nu werk ik er. Dat heeft gewoon iets bijzonders.”

Trouwe supporter

Met een oppervlakte van ruim 500 vierkante meter zijn ze naar eigen zeggen ‘de grootste hengelsportzaak in Utrecht’. De winkel heeft twee verdiepingen en noemt zichzelf een specialist op het gebied van forel, karper, meerval, roofvis en witvis. Voor die laatste soort sponsort Peter zijn eigen witvisteam, bestaande uit zes man.

Naast een dartbord dat regelmatig wordt gebruikt, een grote vriezer voor het doodaas, staat er ook een vitrine met daarin onder meer de prijzen die het team de afgelopen jaren in de wacht sleepte. “De captain komt elke vrijdag even ouwehoeren. De jongens krijgen korting.” Daar staat tegenover dat het team in kleding rondloopt met het logo van de winkel erop. “Geven en nemen”, zegt Peter. Zelf vist hij niet met ze mee, maar is hij wel een trouwe supporter bij de wedstrijden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Gillend gek

De laatste tijd merken ze dat er ook steeds meer vrouwen in de winkel komen. Ook zijn er tijdens de coronacrisis meer mensen gaan vissen. Zo was 2020 een goed jaar voor de winkel. “Ik heb nog nooit zoveel uit moeten leggen hoe een dobbertje werkt”, zegt Jack. “Iedereen ging vissen. Mensen werden gillend gek thuis.”

De klanten die binnen komen wandelen, onder wie een vader en zoon, worden hartelijk begroet. Er wordt gegrapt en gegrold. Uiteindelijk vinden ze een geschikte hengel die de zoon als cadeautje van zijn vader krijgt. “Kan je mij ook niet adopteren?”, roept Jack. “We hebben hier wel een paar karakters rondlopen hoor”, zegt hij lachend. “Je hebt er niks aan, want ze staan maar te ouwehoeren, maar het hoort echt bij zo’n zaak. Er komt hier van alles binnen; alle takken van de maatschappij. Als mensen hier binnen zijn, staat iedereen met elkaar te praten, want vissen is voor iedereen. Dat vind ik heel mooi om te zien.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.