Op bezoek bij Mamma Mia Trattoria in Leidsche Rijn: ‘Italië is een feel good-land’

Op 1 november opende Mamma Mia Trattoria de deuren op de Parijsboulevard in Leidsche Rijn. De Italiaanse delicatessenwinkel verkoopt vers belegde broodjes, vers gemaakte maaltijden en Italiaanse producten als wijn, olijfolie, cannoli, allerlei vleeswaren en kazen, wijnen en bieren. Na het kiprestaurant Alan & Pim’s en Eetcafé De Baron is dit de derde zaak van eigenaren Barbara en Bas. En alle drie zijn ze te vinden in Leidsche Rijn.

In het hoekpand op de Parijsboulevard kunnen voorbijgangers goed naar binnen kijken door de grote glazen gevels. Binnen zien ze dan allerlei Italiaanse lekkernijen, voor bij de borrel of complete maaltijden om mee naar huis te nemen. De maaltijden worden vers bereid in de keuken van de zaak. Ook worden er verse broodjes verkocht en kan je aan de hoge bar aan het raam een kopje Italiaanse koffie drinken.



Bas en zijn vrouw Barbara zijn erg tevreden over de eerste paar weken. “Het gaat boven verwachting goed”, zegt Bas. “We zijn overdonderd door de drukte deze eerste weken. Het is altijd spannend en je zult altijd nog wat dingen moeten finetunen, maar we krijgen al ontzettend leuke reacties. Ook van vaste gasten die we kennen uit onze andere zaken. Het is leuk om te zien dat mensen inmiddels al meerdere keren langs zijn gekomen. Elke ochtend als we net open zijn, wandelen er al mensen naar binnen. Het is een heel hartelijk welkom.”

In hun nieuwe trattoria verkopen ze alleen maar producten uit Italië. “We zijn zelf gek op Italië. Het is een feel good-land met lekker eten. Elk jaar gaan we er wel heen. Dat speelde zeker mee”, zegt Bas. “Maar wat ook meespeelde, was dat er nog niet zoiets was in Leidsche Rijn.” De Italiaanse groothandels waar ze mee samenwerken, werken alleen maar met Italianen. Mooi om te zien, vinden Barbara en Bas.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

‘Tiramisu niet aan te slepen’

Mamma Mia Trattoria is dus de derde zaak in Leidsche Rijn van het Utrechtse stel. “We willen Leidsche Rijn een beetje mooier maken”, zegt Bas. Ze begonnen in het voorjaar van 2018 met het kiprestaurant Alan & Pim’s op het Brusselplein. Eind 2020 moest in diezelfde straat ook Eetcafé De Baron erbij komen, maar door de coronalockdown moest die opening wachten tot de zomer van vorig jaar. Ook met deze twee zaken gaat het goed, zegt Bas. “We willen dingen verkopen en horeca creëren waar we zelf honderd procent achter staan. En we vinden het vooral leuk om te ondernemen.”

Ze focussen zich vooral op broodjes, maaltijden en alles wat er bij een borrel komt kijken. Hun vers gemaakte tiramisu ‘is niet aan te slepen’, maar ook de cannoli zijn populair. “Dat hadden we niet verwacht.” Verder merken ze dat er veel vraag is naar cadeaus en cadeaupakketten. “We zien wat onze gasten leuk vinden en daar leren we van. Zo kunnen we het assortiment weer een beetje bijschaven.” Ook is het idee om catering te verzorgen bij kantoren in de buurt.

Barbara is drijvende kracht achter alles wat er in de keuken wordt gemaakt en is regelmatig in de winkel te vinden. Bas noemt haar ‘de spin in het web’. “Samen met een aantal medewerkers bedenkt zij de gerechten.” Bas houdt zich meer bezig met de financiën en de marketing. In totaal bestaat hun team uit ongeveer vijftig man. “Het is leuk dat ons team kan rouleren tussen onze ondernemingen. Dat is fijn voor de afwisseling, maar zo kan iemand bijvoorbeeld ook doorgroeien bij een andere zaak. We hebben gelukkig geen last van een personeelstekort.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Eerste restaurant

Inmiddels werkt Bas al 32 jaar in de horeca. Toen hij 26 was, kocht hij zijn eerste restaurant. Met hun huidige zaken hopen ze hun personeel aan zich te binden, om ze zo kansen te kunnen geven in de toekomst. “Het is moeilijk om een nieuwe zaak te beginnen. En als er goede mensen bij ons werken die dat ook graag zouden willen, zouden wij het leuk vinden om hen daarbij te helpen en te begeleiden. Bijvoorbeeld als ze een van onze zaken gaan runnen of mede-eigenaar worden.”

Bas sluit niet uit dat er ooit een vierde horecaonderneming in Leidsche Rijn bij zal komen. “Daarvoor is genoeg animo in Leidsche Rijn, maar dan moet je wel wat leuks en goeds bedenken. Een plek waar mensen zich thuisvoelen. Dan komen ze vanzelf. Als het alleen op vrijdag en zaterdag druk is, red je het niet. Je moet elke dag mensen over de vloer hebben. En dan is het de vraag of het bij jou goed en lekker genoeg is om wat mee te nemen of wat te eten.”

