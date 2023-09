Op bezoek bij Paul Pessel Sport: ‘Ik kom met een lach binnen en ga met een lach naar huis’

Voetballers uit de stad en de rest van regio Utrecht kunnen al ruim 33 jaar terecht bij Paul Pessel Sport voor hun spullen. Zowel amateurs als professionals weten hun weg te vinden naar ‘Paultje’ op de Croeselaan. Zijn team is op één hand te tellen en bestaat volgens Paul uit ‘echte voetbaldieren’. Dat is onder meer te merken aan de gesigneerde shirts van (Utrechtse) voetbalgrootheden die verspreid door de winkel hangen.

De meeste mensen die bij Paul door de deur komen, zijn op zoek naar één ding: een nieuw paar voetbalschoenen. De wanden links en rechts in de zaak staan daar dan ook vol mee. Nieuwe en oude modellen, van honderden euro’s tot meer schappelijke prijzen. Slagen doe je hier sowieso, zegt Paul. Niet alleen qua modellen, maar ook qua maten is er keuze genoeg. Die lopen namelijk van 26 tot en met 51.

Mensen komen volgens Paul van heinde en verre langs in zijn winkel, bijvoorbeeld mensen die uit de stad zijn verhuisd. “Maar ze blijven hier nog steeds vaste klanten. Dat is heel leuk.” De locatie aan de Croeselaan is al dik dertig jaar zijn plek, ook al werd – en wordt – er rondom de winkel flink verbouwd. Er is bij Paul geen twijfel. “Ik wil hier helemaal niet weg. Hier heb ik alle vrijheid als ondernemer en ben ik herkenbaar. We zijn echt Utrechts. No-nonsense. Gewoon lekker je dingetje doen en dat zo lang mogelijk blijven doen.”

De ouderwetse manier

In de winkel kon je vroeger ook terecht voor andere sporten, maar na een paar jaar was het duidelijk: voetbal werd de enige sport. “Dat is waar wij ons prettig bij voelen en mensen goed bij kunnen helpen. Wij zijn alle drie echte voetbaldieren.” Met die andere twee bedoelt hij zijn zoon Bobby en de andere vaste medewerker, Rico. Beiden werken er al jaren. Zijn zoon al zo’n twintig jaar. De zaterdaghulp, John, loopt er inmiddels ook al 33 jaar rond.

“Als je hem voetbalschoenen ziet verkopen, word je vanzelf vrolijk”, zegt Paul. “Hij verkoopt nog schoenen op de ouderwetse manier.” En met die ouderwetse manier bedoelt hij het voelen aan de tenen en daar zorgen voor nog wat ruimte. “‘Je voeten groeien, maar je schoenen niet’, zegt hij altijd. Dat klinkt voor de ouders natuurlijk als muziek in de oren, maar de jeugd van tegenwoordig wil hun schoenen strak om hun voeten hebben zitten.”

‘Niks met internet’

Paul is zichtbaar tevreden over het reilen en zeilen van zijn zaak. “Het gaat heel erg goed”, zegt hij, zittend op een van de grote leren zwarte stoelen tegenover de kassa. “We hebben een grote basis aan vaste klanten. Op het gebied van internet doen we helemaal niks. We sturen niets op. Je komt bij ons en we kijken naar je voeten: heb je een hoge wreef, brede voeten of juist smalle?”

Online bestellingen hebben ze even geprobeerd, maar ze kwamen er al gauw achter dat het niks voor hen was. Het contact met hun klanten en het plezier van spullen verkopen was daarbij ver te zoeken. “Ik kan er mijn ei niet in kwijt. Ik wil mensen advies kunnen geven of het een goede schoen voor ze is. En als mensen een klachtje hebben, komen ze gewoon weer langs en lossen we het op.”

Bedrukken met de hand

Naast de winkel is Paul ook leverancier van de tenues aan veertien amateurclubs in Utrecht en omstreken, zoals VSC, VV Sterrenwijk, DOSC en Spakenburg, maar ook aan FC Utrecht. Aan de profclub levert hij eveneens de schoenen van de spelers. Ooit begon hij met het bedrukken en leveren van tenues aan 36 amateurclubs, maar dat werd door de hoge reclamegelden te veel van het goede. “Het is wel leuk om te merken dat die leden alsnog wel bij ons blijven langskomen. Ze moeten hun shirt verplicht ergens anders kopen, maar hun echte voetbalspullen als hun scheenbeschermers halen ze bij ons.”

De voetbaltenues bedrukken ze allemaal zelf met de hand. Dus ook als het straks wat rustiger is in de winkel, als het nieuwe voetbalseizoen weer even bezig is, is er werk genoeg. “Praktijkwerk is het mooiste dat er is”, vindt Paul. Dat wil hij ook graag doorgeven en daarom is hij een erkend leerbedrijf. “Dan haal je wel de jongens eruit. Je kan het hier zo leuk maken als je zelf wilt, als je maar je werk doet.”

Kinderen en kleinkinderen

Over voetballen praten doet Paul graag, in de winkel, maar ook daarbuiten. Samen met Appie Boonen bespreekt hij wekelijks bij RTV Utrecht de stand van zaken bij FC Utrecht in Pessel & Boonen. En dat doen ze zonder poespas. “We nemen iedereen op de hak en vertellen wat wij van de wedstrijd vonden. Ik zeg gewoon wat ik ervan denk. Eerlijkheid duurt het langst.”

In Ron Jans als nieuwe trainer heeft Paul alle vertrouwen. “Hij is een no-nonsense man en hij gaat de spelers op de goede plek neerzetten en een goede inzet eisen. Nu hadden we twee trainers die het te veel overlieten aan de spelers. Dat kan tegenwoordig niet meer.”

Zijn werk verveelt Paul in ieder geval nooit. “Ik kom hier met een lach binnen en ga ook weer met een lach naar huis. Ik vind het gewoon leuk. Ik zie het niet als mijn werk. Het is ook een sociale functie, want je hebt het ook met elkaar over voetbal. En een van de allerleukste dingen, is dat de kinderen die hier vroeger schoenen kwamen kopen nu zelf met hun kinderen bij ons komen. Of zelfs al met hun kleinkinderen. Dat is heel mooi om te zien.”