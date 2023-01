Op bezoek bij souvenirwinkel Piet Snot in Utrecht: ‘In de zomer zitten er de gekste dagen tussen’

Een van de winkels die al tientallen jaren op de Vismarkt zit, is souvenirwinkel Piet Snot. Ooit begonnen als stripboekenwinkel, nu sinds een aantal jaar een volledige souvenirwinkel. Halverwege de jaren 80 opende de winkel de deuren op de Korte Jansstraat, daarna volgde een verhuizing naar het pand op de Vismarkt vlak bij de Stadhuisbrug. De grote blauwe neon Piet Snot-letters in de etalage zijn al jarenlang een bekend gezicht in de straat. Net zoals de kleurrijke T-shirts aan de gevel.

Tot 2015 vond je bij Piet Snot ook nog allerlei soorten stripboeken. Nieuw, tweedehands en verschillende genres. Maar uiteindelijk viel er met de stripboeken niet genoeg geld te verdienen. Na de Tour de France gooide de winkel dan ook het roer om en in 2016 werd het een volledige souvenirwinkel. “De verkoop van strips liep heel hard terug en verdween steeds meer naar online”, zegt bedrijfsleider Caspar Koot. Spijt van die overstap heeft hij niet. “Dit bevalt top. Het heeft geen zin om op deze dure locatie terug te gaan naar stripboeken. Dat is helaas iets dat aan het uitsterven is. We hadden mazzel dat we al in deze straat zaten. Doordat we bij de Dom en aan de gracht zitten, konden we die overstap gelukkig maken.”

Hij is nu nog bedrijfsleider en compagnon van eigenaar en mede-oprichter Arjen van Hoek, maar binnenkort is de winkel helemaal van Caspar. “Het is leuk om de winkel helemaal naar je eigen hand te kunnen zetten”, zegt hij. Inmiddels werkt hij ruim 26 jaar in de zaak en hij is al heel lang bevriend met Arjen. Caspar begon hier toen hij negentien was als bijbaan tijdens zijn studie, maar bleef hangen. Arjen en de andere oprichter, Klaas Bergsma, begonnen hun handeltje in tweedehandsstripboeken op de markt. Dat liep toen zo goed dat het uitgroeide tot een fysieke winkel op de Korte Jansstraat. Klaas en Arjen wilden alleen geen naam die afgeleid was van een stripboek of -held, vertelt Caspar, maar wel een opvallende en een beetje flauwe naam. En zo werd het Piet Snot.

Fotoshoot in klederdracht

Koelkastmagneten, Dom-kaarsen, Nederlandse voetbalshirts, klompen, truien, houten tulpen, sokken met fietsen erop, stroopwafels, posters, sokken en nog veel meer. Er hangt en staat al van alles, maar Caspar wil zijn assortiment uitbreiden. Er komen volgens hem wat luxere dingen bij, zoals dinerborden en meer Utrecht-gerelateerde producten. Denk aan posters met foto’s van de Utrechtse skyline. Dingen die Utrechters als cadeau kunnen geven.

Verder heeft hij het idee om achterin een fotomuur te maken. “In dat gedeelte kunnen mensen dan een fotoshoot doen in klederdracht. Dat is er nog niet in Utrecht. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan een fotowand, een schilderijlijst en dat mensen dan een kraag van crêpepapier om kunnen doen.”

Jehova’s getuigen en Thunderdome

Er komen niet alleen dagjesmensen langs in de winkel, maar bijvoorbeeld ook veel expats. “Zij gaan voor kerst en oud en nieuw terug naar hun familie en kopen hier voor hen cadeautjes.” Aan verschillende soorten mensen geen gebrek bij Piet Snot, want ook door de grote (sport)evenementen in Utrecht ziet Caspar iedere keer weer een ander publiek door de stad lopen.

Hoewel het nu wat rustiger is, is dat in de zomer volgens Caspar een heel ander verhaal. “Daar zitten de gekste dagen tussen”, zegt hij. “Dan is het elke dag van 10.00 uur tot 20.00 uur knallen. Bijvoorbeeld als het congres van de Jehova’s getuigen hier in de Jaarbeurs is. Dat zijn allemaal vrolijke, vriendelijke mensen. Het zijn vooral Amerikanen.”

Daarnaast komen er ook veel internationale sportteams naar Utrecht, zoals honkbalteams uit Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Hij ziet van alles voorbijkomen in het hartje van de stad. “Wat ook leuk is,” zegt Caspar, “is Thunderdome. Dan zie je allemaal Australian-jasjes rondlopen, geweldig. Leuk volk. Het grapje ‘Go and get some sleep now’ na het afrekenen werkt altijd. Maar ook door Tivoli krijg je echt allerlei soorten publiek binnen, bijvoorbeeld als er een groot heavy metalconcert is op zaterdag. Die diversiteit aan mensen en iedere keer weer ‘nieuw volk’ is het leuke aan in de winkel staan.”