Op bezoek bij spelletjesmarkt Groep 8a Utrechtse Gertrudisschool: ‘Elk jaar doen we rond kerst iets voor het goede doel’

De kinderen van groep 8a van de Gertrudisschool in de Rivierenwijk organiseerden woensdag 17 december een speciale spelletjesmarkt in buurthuis De Nieuwe Jutter. Met de actie haalden zij geld op voor Stichting Het Vergeten Kind, een non-profitorganisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland. Naast deze spelletjesmarkt organiseerden de klas en de rest van de school nog verschillende andere inzamelingsacties voor het goede doel.

In het zaaltje van het buurthuis, dat versierd is met kerstdecoraties, zijn de kinderen druk in de weer met de laatste voorbereidingen. Tafels worden verschoven, sjoelbakken aangesleept en een touw voor het koekhappen wordt opgehangen. “We hebben nog zes minuten, jongens. Is er overal een bakje neergezet waar het geld in kan?”, roept juf Suzanne door de zaal. De kinderen – gekleed in kersttruien – rennen enthousiast en licht gespannen heen en weer om alle spellen op tijd klaar te zetten.

“Maar juf, wat als er straks niemand komt?”, vraagt een van de leerlingen. “Dan gaan we gewoon gezellig samen spelletjes doen”, antwoordt juf Suzanne geruststellend. “En als er niemand komt, heb ik altijd nog geld bij me. Dan koop ik zelf wel iets”, zegt Jens (11) er meteen achteraan.

Onderhandelen met het buurthuis

Tijdens de voorbereidingen vertelt Sophie (11) hoe de spelletjesmarkt tot stand kwam. “Elk jaar doen we rond kerst iets voor het goede doel”, legt ze uit. “En dit jaar was dat voor Stichting Het Vergeten Kind.” Samen met de meiden uit de klas bedacht ze het idee voor een spelletjesmarkt. “En de jongens uit de klas vroegen daarna of ze dan op onze spelletjesmarkt eten mochten verkopen.”

Voor het plan was wel een grote ruimte nodig. “En die hebben we gratis kunnen regelen”, vertelt Sophie trots. Omdat haar vader vrijwilliger is bij De Nieuwe Jutter, hadden ze een ingang bij het buurthuis. “Toen zijn we gaan bellen en onderhandelen.” In ruil voor het gebruik van de zaal moesten de kinderen een poster ontwerpen met daarop de tekst: ‘Word vrijwilliger bij De Nieuwe Jutter!’. “Het was dus een soort wissel”, legt Sophie uit.

Drie zakken vol scones

Op de spelletjesmarkt was van alles te doen: van Twister tot spijkerpoepen en van blikgooien tot koekhappen. Aan elk spel was een klein bedrag gekoppeld, dat volledig werd gedoneerd aan Stichting Het Vergeten Kind.

Achter in de zaal konden bezoekers ook eten en drinken kopen, verzorgd door de jongens uit de klas. Onder begeleiding van een ouder bakten Nolan, Sam, Olivier en Henrik scones. “Drie zakken vol!”, roept Nolan enthousiast. “En je kunt er jam of clotted cream bij nemen”, vult Olivier aan. Per verkochte scone ging er twee euro naar het goede doel; voor een topping betaalden bezoekers 25 cent extra. Daarnaast serveerden de jongens ook koffie, thee en warme chocolademelk met slagroom.

Sponsorloop

De spelletjesmarkt was niet de enige actie waarmee geld werd ingezameld. Op maandag 15 december deed de hele klas ook mee aan een zelfgeorganiseerde sponsorloop. “Ik heb zelf 72 euro opgehaald”, vertelt Lysken (11) trots. “Op mijn sponsorblad stonden mijn opa en oma, mijn zus, mijn oom en tante, mijn nicht, mijn ouders en mijn andere opa en oma.”

In totaal leverde de sportieve actie een mooi bedrag op. “Jullie moeten nog even je oren dichtdoen”, vertelt Jens, een van de organisatoren van de sponsorloop, tegen zijn klasgenoten. Fluisterend vertelt hij dat de klas samen 1.550 euro heeft opgehaald. “En elf cent, om precies te zijn”, voegt hij er trots aan toe.

Ieder kind moet kind kunnen zijn

Hoewel de inzamelingsacties onderdeel zijn van een verplichte themaweek op school, vinden de kinderen het ook persoonlijk belangrijk om zich in te zetten voor dit goede doel. “Het is belangrijk dat ieder kind gewoon kind kan zijn”, zegt Jens. Hij benadrukt dat ouders die niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen de juiste hulp moeten krijgen. “Het is namelijk best wel erg voor die kinderen, want zij kunnen niet fijn kind zijn zoals andere kinderen dat wel kunnen.”

Ook Sophie wil dit graag benadrukken. “Er zijn gewoon meer dan 100.000 kinderen die geen fijne thuissituatie hebben. Wij hopen dat het door onze actie een beetje minder wordt.” Om hun boodschap extra kracht bij te zetten, schreven de kinderen ook brieven. “Ik heb bijvoorbeeld een brief gestuurd naar de burgemeester van Utrecht met de vraag: ‘Komen jullie nog in actie?’”, vertelt Sophie.

Samen met de acties van de andere klassen van de Gertrudisschool hopen de leerlingen bij te dragen aan een veiligere en fijnere thuissituatie voor kinderen in Nederland. Later deze week wordt bekendgemaakt hoeveel geld de school in totaal heeft opgehaald.