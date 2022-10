Op bezoek bij ’t Oortje in Utrecht: ‘Ik heb twintig jaar als secretaresse gewerkt, maar wilde wat anders’

Op de Oudegracht zit al sinds 1985 sieradenwinkel ’t Oortje. Een winkel vol kleurrijke sieraden van allerlei materialen, zoals zilver, goud op zilver, edelstaal, titanium, kunststof, rubber, koper en messing. Maar je vindt er ook sjaals, tassen en haarspelden. Ook kan je er terecht om gaatjes te laten schieten. Sommige vrouwen die daar vroeger voor langskwamen bij ’t Oortje, komen nu met hun dochters langs, vertelt eigenaar Daniëlle Hartings.

Op 1 oktober was het precies één jaar geleden dat Daniëlle ’t Oortje heeft overgenomen van de vorige eigenaar. Voordat hij met pensioen ging, werkte ze twee jaar in de zaak. “Vanaf het begin ging het goed hier en had ik het naar mijn zin. Toen hij vroeg of ik het over wilde nemen, wilde ik meteen volmondig ‘ja’ zeggen, maar ik heb er nog even over nagedacht. Het is namelijk best een stap in deze tijd. Maar het is een goedlopende winkel met mooie sieraden waar ik blij van word.”

Ze is blij en trots dat ze de sprong in het diepe heeft genomen. “Ik heb twintig jaar als secretaresse gewerkt, maar ik wilde wat anders. Ik had altijd de droom om mijn eigen winkel of bedrijf te hebben.” Na even in de horeca gewerkt te hebben, ging ze twee jaar geleden bij ’t Oortje aan de slag. “Toen ik hier kwam werken, was ik gelijk enthousiast. Ik vond het zo leuk.”

Gaatjes schieten

“Mensen komen hier iets moois voor zichzelf kopen of een cadeautje. Het is dan een kunst om hen te helpen wat uit te zoeken en goed advies te geven. Als iemand bijvoorbeeld met een mooie jurk in de winkel komt en daar sieraden bij wil.” Daarnaast kan ze zelf geen sieradenwinkel voorbij lopen zonder er toch even naar binnen te gaan. “Dat heb ik altijd al gehad. Ik hou van sieraden.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Gaatjes schieten vond ze wel spannend. “Nog steeds, maar uiteindelijk is het zo leuk. Niemand heeft dezelfde oren. Je moet een oor goed bekijken. Het is heel secuur werk. Het blijft leuk om een klant helemaal blij met nieuwe oorbelletjes naar buiten te zien lopen.”

Een snoepwinkel

De plek waar haar winkel inmiddels al 37 jaar is gevestigd is ook iets waar ze enthousiast van wordt. Daniëlle komt zelf uit IJsselstein, maar Utrecht vindt ze een veel leukere plek voor een winkel. “De diversiteit van de mensen hier is zo leuk. Daar hou ik wel van. Doordat de prijsklasse in de winkel van laag tot hoog is, komt er ook verschillend publiek langs.”

Die diversiteit geldt volgens haar ook voor de sieraden die er in de winkel te vinden zijn. “Ik vind het één grote snoepwinkel.” In de vele glazen vitrines liggen onder meer titaniumsieraden van de Titaantovenaar uit Velp. “Dat zijn sieraden voor mensen die allergisch zijn voor andere materialen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

In weer een andere vitrine liggen de sieraden van het Tilburgse Tjonge Jonge. “Een van de nieuwe merken is Daniel Vior uit Barcelona, erg mooi. Hij laat zich inspireren door de natuur.” Ook liggen er speciale Utrechtse kettingen met elastiek erin. “Als iemand bijvoorbeeld een ketting voor zijn of haar moeder wil kopen die haar ketting niet meer vast kan maken.”

‘Als het maar shiny is’

Het eerste jaar als eigenaar is haar goed bevallen. “Het voelt heel vanzelfsprekend. En als iets vanzelf gaat, is het goed. Maar het is wel fijn dat ik altijd dingen kan navragen bij de vorige eigenaar.” Hij maakt ook nog steeds zelf sieraden die Daniëlle verkoopt. “Zijn merk heet Mooi. Het zijn sieraden van aluminium en gepatineerd messing. Ik vind ze tijdloos en uniek. Ze worden nog regelmatig verkocht.”

Als de nieuwe eigenaar heeft ze tot nu toe nog niet veel veranderd, op het toevoegen van een paar nieuwe sieradenmerken aan haar collectie na. Zoals die van het Duitse merk Konplott. “Als het maar shiny is.” Vroeger kocht ze van dat merk voor zichzelf al eens oorbellen. Dat deed ze toen bij het winkeltje Bibijoux in IJsselstein. “En nu heb ik die oorbellen in mijn eigen winkel”, zegt ze breed glimlachend.

Tekst loopt door onder afbeelding

Dochter in de winkel

De inrichting is nagenoeg hetzelfde als vroeger. En dat blijft voorlopig ook even zo, zegt ze. “Ik heb nu nog niet de intentie om die te veranderen. Het is gewoon nostalgie. Het is voor nu goed zoals het is. Dat is ook het kenmerk van de winkel. Als er maar veel keuze is.”

Dagelijks komen er mensen binnenlopen die verbaasd zijn dat de winkel er “nog steeds” zit. “Zij kwamen hier bijvoorbeeld vaak in hun studententijd. Ik kwam hier vroeger ook naartoe toen ik een jaar of dertien was.” Op zondagen staat Daniëlles dochter in de winkel. “Super leuk”, vindt ze.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.