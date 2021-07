Op bezoek bij: Vintage kledingwinkel Roxy ‘79 aan de Nachtegaalstraat in Utrecht

Jente van der Velden is samen met twee vrienden de eigenaar van vintage kledingwinkel Roxy ’79. Vier jaar geleden openden de drie hun winkel op de Nachtegaalstraat. Je vindt er vintage kleding, maar ook vintage schoenen, tassen, accessoires en sieraden. Vooral uit de jaren 80 en 90, maar ook uit de jaren 70, 60 en ouder. De vrienden komen uit Amsterdam, waar ze soortgelijke winkels hebben. Het idee voor de winkels ontstond een paar jaar geleden door een verkleedfeestje. En natuurlijk door hun liefde voor vintage kleding.

“Wij organiseerden vroeger feestjes met vintage kleding in Amsterdam”, zegt Jente. “Het waren een soort verkleedfeesten, ‘Klerenbende’ heette het. Dan gooiden we een hele berg kleren neer, die wij zelf hadden opgekocht. Mensen konden zich tussen 21.00 en 00.00 uur omkleden. Daarna haalden we alle kleding weg en stond iedereen daar in mega lachen outfits. We maakten er een groot feest van.”

De feesten begonnen ooit bij een vriend thuis, gewoon in de woonkamer met een groep vrienden. Ze werden steeds een stukje groter, tot niet iedereen meer in de kamer paste. “Dan gaan we het wel in een club organiseren, dachten we toen. Toen is ook het idee voor de winkels een beetje ontstaan. Veel mensen die naar het feest kwamen, namen de kleding mee en wilden het kopen. Op een gegeven moment deelden we maar gewoon tasjes uit.”

Setjes

Als je binnenkomt in de winkel, staat er relaxte jazzmuziek aan. Het kleurrijke seventies retro behang op de muur achterin de zaak past goed bij de kleding die er hangt. Het is een vrolijk geheel met veel kleuren en printjes. Alles hangt netjes gesorteerd. De spijkerbroeken bij elkaar, rokken, jurken, blousejes en meer. Aan de muren hangen verschillende setjes, uitgezocht door de meiden die in de winkel werken. Jente staat zelf niet in de winkel, maar is er wel regelmatig te vinden.

Tekst gaat verder onder afbeelding



“Er staan in totaal vier meiden in de winkel”, zegt hij. “Ze wisselen elkaar af. Meestal zitten ze op de HKU of zijn daar afgestudeerd, vaak een beetje richting mode. Ze weten veel van stoffen en de modetijdlijn. Zij adviseren de klanten en zorgen dat de winkel mooi gestyled is. En dat de Instagram en Facebook-pagina goed worden bijgehouden. Ik hou me meer bezig met personeelszaken, de organisatorische kant, maar bestel ook de kleding. Het is voornamelijk dameskleding, dat kunnen die meiden veel beter.”

‘Grappig proces’

De kleding die in de winkel hangt komt voornamelijk uit het buitenland. Vooral uit Frankrijk, maar ook uit Duitsland, België en soms uit Nederland. Ook wordt er wel eens wat uit Japan geïmporteerd. “We kopen vintage kleding op en die gaan we sorteren”, legt Jente uit. “We sorteren het naar jaartal en kijken of de kleding nog goed is. Dan wordt alles gestoomd en gaat het richting de winkel. Dat is best wel een grappig proces.”

Tekst gaat verder onder afbeelding



Het leuke van vintage vindt hij dat het uniek is. “Ik denk dat een kwart van mijn kleding vintage is nu. Als ik daar iets van aandoe loopt er verder niemand anders mee. Ook is de kwaliteit veel mooier. In de winkel hangt voornamelijk kleding van de jaren 60 tot 2000. Dat het nog steeds goed is om in de winkel te hangen en mensen het kunnen dragen, zegt al genoeg. Er is veel meer aandacht aan besteed om het te maken en de stoffen zijn veel mooier. Ook vind ik het erg belangrijk dat we de massaproductie en -consumptie hiermee tegengaan.”

Verbrede stoep

De pashokjes in de winkel hebben rode fluwelen gordijnen. Een mevrouw past op haar gemak verschillende topjes. Een mondkapje hoeft ze gelukkig niet meer op. Jente merkte meteen het effect daarvan in zijn zaak, zegt hij. “De mensen in de winkel zijn een stuk vrolijker. Als het zo warm is bijvoorbeeld en mensen moeten ook nog een mondkapje voor, dan is het helemaal niet leuk om kleding te passen.” En met vintage kleding moet je volgens hem wel echt alle spullen passen. “Die maten verschillen zo erg. Voor vintage moet je de tijd nemen en lekker struinen. Zo kan je de leuke dingen eruit pikken.”

Tekst gaat verder onder afbeelding



Jente is blij met de plek die ze in Utrecht hebben gevonden voor hun winkel. “Weer eens wat anders dan in het centrum. We vonden het leuk om in een buurtje buiten het centrum onze winkel te starten.” De herinrichting van de Nachtegaalstraat maakt de straat volgens hem een stuk gezelliger. “We zijn heel blij dat ze de stoep hebben verbreed en dat de fietsers nu gewoon lekker op straat kunnen. De auto’s rijden ook wat langzamer.” Sinds de straat weer helemaal open is, komen er meer mensen langs, merkt hij. “Het was altijd een beetje een stukje waar fietsers voorbij raceten. Regelmatig werden er voetgangers omver gereden. Dat is nu aan het veranderen. Het wordt steeds leuker in de straat.”