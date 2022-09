Op bezoek bij Vleck Wijnen: ‘Natuurwijn hoeft helemaal niet wild, funky, bruisend en bubbelend te zijn’

Op een handjevol plekken in Utrecht kan je terecht voor vin naturel, oftewel natuurwijn. Een van die plekken is Vleck Wijnen op de Blauwkapelseweg. Arjen Miedema opende de zaak in Utrecht acht jaar geleden. Er worden vooral wijnen geleverd aan Utrechtse horeca, zoals aan hun buren van het Gastmaal Café, maar ook aan Stadsjochies, Karma Kebab, SAAR, Héron en Pand 33. En voor degenen die zelf graag natuurwijnen in huis willen halen, is er dus de winkel. Daar vind je vijfhonderd wijnen, gemaakt door ruim honderd producenten.

Wie weet heb je de zwart-witte elektrische bakfiets van Vleck wel eens door de stad zien crossen. Voor de meeste bezorgingen rond de Utrechtse singels proberen Arjen en zijn collega’s namelijk de fiets te pakken. In de binnenstad is dat bovendien meestal een stuk sneller dan met de auto, zegt Arjen. Hij zit op een houten stoel voor de deur van zijn winkel. Binnen is het één open ruimte, maar toch zijn het twee verschillende zaken.

Stalen, grijze stellingen met dozen en flessen wijn vormen een lage scheidingswand tussen Vleck Utrecht en Gastmaal Café. Aan de ene kant een restaurant, aan de andere kant een wijnhandel. Ook bij Gastmaal worden de wijnen van Vleck geschonken, net zoals bij verschillende andere Utrechtse restaurants. Aan een deel leveren ze zelfs alle wijnen. Arjen vindt het leuk als mensen na een lekker etentje de winkel binnen wandelen. “Het is een groot compliment als mensen bij het eten een lekkere wijn drinken en die vervolgens zelf komen kopen.”

Makers achter de tafels

Een van de meest recente plekken waar de wijnen van Vleck te proeven zijn, is Karma Kebab op de Kanaalweg. Op 4 september vond daar ook de allereerste editie van het natuurwijnfestival Verre de Terre plaats. Een initiatief van Vleck en het Utrechtse Chevalier Wines. Met ruim driehonderd bezoekers was het volgens Arjen boven verwachting druk. “Er hing een hele relaxte sfeer”, zegt hij. “Dat gaat zeker nog een keer gebeuren, waarschijnlijk dit voorjaar. Dit soort evenementen zijn waar we in het buitenland vaak naartoe gaan. Alleen in plaats van de importeurs staan dan de makers zelf achter de tafels.”

Arjen hoop binnenkort weer een paar keer de producenten deze kant op te halen. “Dat deden we altijd regelmatig, maar door corona is dat een tijd niet gebeurd”, legt hij uit. “Dan staan degenen die de wijn maken achter de tafels: Meet the Winemakers noemen we dat. Dat was altijd heel leuk.” Ook staat eind november de komst van nieuwe Beaujolais weer op het programma. “En we hebben elke vrijdag een kleine proeverij met een bepaald thema. Dan trekken we een paar wijnen open om te komen proeven.”

‘Het mooiste wat er is’

Een jaar of tien geleden begon Arjen bij Vleck. Zijn compagnon, Michiel ter Heide, was toen al ruim vijf jaar bezig in Amsterdam. “Hij heeft het bedrijf voortgezet dat Helmer Otterman al was begonnen. Otterman was de eerste in Nederland die handelde in dit soort wijnen.” En hoewel een eigen winkel openen niet per se de bedoeling was, heeft Arjen er allesbehalve spijt van. “Ik vind de winkel superleuk.”

Tekst loopt verder onder de afbeelding

Hij noemt onder meer het contact met klanten en het spel om de juiste wijn voor ze uit te zoeken. “Er zijn best wat mensen die eerst bijvoorbeeld alleen voor een fles huiswijn kwamen om te proberen, omdat ze natuurwijn niet echt kenden en best spannend vonden. Dan begonnen ze met één fles, maar inmiddels kennen ze bijna het hele assortiment. Je bouwt met veel mensen een relatie op na verloop van tijd.”

“Het is begonnen met het idee dat we goede wijn aan de man wilden brengen. Het gaat niet eens zozeer om het etiket ‘natuur’ op de fles. Het is vanuit de overtuiging dat als natuurwijn goed gemaakt is, wij dat het mooiste vinden wat er is. Het gaat er niet om dat het natuurlijk gemaakt is, maar wij vinden dat dit vanzelfsprekend is als je goede wijn wil hebben.”

Wild, funky en bruisend

“Voor veel mensen moet natuurwijn wild, funky, bruisend en bubbelend zijn, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Het is gewoon wijn.” Arjen en zijn team merken dat steeds meer mensen daar achter komen. “Het is goede wijn die schoon is.” De wijnboeren die natuurwijn maken, werken volgens Vleck harder dan de gemiddelde wijnboer om hun wijngaarden schoon, stabiel en natuurlijk te houden. Op die manier is sulfiet toevoegen uiteindelijk niet nodig.

“Natuurwijn is dus wijn met zo min mogelijk toegevoegde sulfieten (zwavel)”, is te lezen op hun site. “Maar ook met zo min mogelijk gebruik van andere nare stofjes en technieken.” Toen Arjen jaren geleden in aanraking kwam met natuurwijn, was er voor hem al snel geen weg meer terug. Daarvoor importeerde hij onder meer champagnes, maar deze wijnen vond hij veel interessanter. “Er zit veel meer spanning in die wijnen. Je smaakpapillen worden meer en op een andere manier aangezet.”

Natuurwijn is iets waar hij helemaal achterstaat. “En met name doordat we de mensen kennen die het maken. Dat maakt het persoonlijk. Je ziet gewoon hoeveel ziel en zaligheid zij in hun werk stoppen. En hoeveel moeite ze ervoor doen. Daardoor doen wij nog meer ons best om de wijnen hun plek te geven. Wij geven hun verhalen door, maar ons verhaal is dat het om de wijn gaat.”