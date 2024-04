Op bezoek bij Warmoes in Utrecht: ‘Het wordt hier de leukere versie van Amsterdam-Noord’

Een knusse en kunstzinnige plek voor een duurzaam diner, borrel en lunch, maar ook voor jamsessies en andere (culturele) evenementen. Dat is hoe Fastwin Gouda zijn Warmoes in het Hof van Cartesius omschrijft. Sinds augustus is hij de nieuwe eigenaar van het eetcafé op de creatieve en circulaire broedplaats aan de Vlampijpstraat. Het café werd zo’n twee jaar geleden geopend door Daan van den Berg en Robin Brink, maar zij verkochten het.

Het terras van Warmoes is niet ingericht als een gemiddeld terras, maar als tuin, inclusief glijbaan en vuurplaats. Ook binnen is er genoeg te ontdekken. De muren en het hoge plafond zijn gevuld met kunst. Zo wijst Fastwin trots naar “de disco-aap uit de ruimte” aan het plafond. Hij maakte zelf het motortje waaraan de aap in ruimtepak ronddraait. Ook monteerde hij de glimmende stukken ijzer en discobal op de rug. “De schitteringen op de muur zijn net als die van een normale discobal.” Verder hangen er onder andere kunststukken van kunstenaars die hun atelier op het Hof hebben.

Kunst komt in Warmoes ook terug in de vorm van muziek. Zo treden er regelmatig bandjes op, is er wel eens een feestje en worden er jamavonden georganiseerd voor muzikanten. Ook wil Fastwin de Utrechtse hiphopscene een podium bieden. Iedere eerste zaterdag van de maand is er daarom een hiphopjam met een band. Het lage podium moet zulke jamsessies letterlijk en figuurlijk laagdrempelig maken.

“Mensen kunnen er zo makkelijk op stappen om de microfoon te pakken of achter het drumstel te springen”, zegt Fastwin. “Dat werkt heel goed. We zijn ook een broedplaats voor muzikanten. Op vrijdag komen er altijd muzikanten jammen met elkaar. Dan staan er ineens twaalf mensen op het podium die nog nooit met elkaar hebben gespeeld.”

Leuker dan Amsterdam-Noord

Het café ligt dus in het Hof van Cartesius, maar ook in de buurt van onder meer kunstenaarskolonie De Nijverheid. En er komt nog meer leven in de brouwerij. Verderop in de Vlampijpstraat is dB’s druk aan het verbouwen aan de nieuwe locatie, maar ook in de voormalige Central Studios wordt druk gewerkt aan KABUL à GoGo. “Daar ben ik echt blij mee. Het wordt hier de leukere versie van Amsterdam-Noord.”

Het Hof van Cartesius, vlakbij station Zuilen, is een plek waar duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd. De panden zijn op duurzame wijze gebouwd, het Hof is gasloos en wekt bovendien zelf stroom op. Het menu van Warmoes sluit hier mooi op aan, want ook dat is duurzaam. En dat betekent zonder vlees. “Het gaat om de duurzaamheid, niet per se om het vegetarische”, zegt hij. “Online staat dat Warmoes een duurzaam restaurant is. Sommige mensen die hier komen zijn verrast dat we geen vlees hebben. Aan het einde van de avond zeggen ze dan: we hebben het vlees helemaal niet gemist. Dat is leuk om te horen.”

Hiervoor stond Fastwin als chef in de keuken van De Zware Jongens in het Muntgebouw, iets wat de tattoo van een koksmes op zijn onderarm al een beetje verraadde. Ook is hij oprichter van het veganistische en vegetarische restaurant Studio Sugar Snap op de Vleutenseweg. Nu staat hij in principe niet meer in de keuken, maar zo nu en dan “vult hij de gaten op”. Zo gaat er binnenkort iemand een paar weken op vakantie. Dan trekt Fastwin zijn koksbuis weer eens aan.

Een chefvrije keuken

Een van de dingen die hij belangrijk vindt in zijn ondernemingen, is een platte organisatiestructuur. Dat introduceerde hij ook al bij De Zware Jongens. “Dat is vrij nieuw voor horeca en de meeste mensen moeten er ook best aan wennen.” In zo’n platte structuur is er geen chef de baas in de keuken, ligt de focus op positieve energie en het hele team dat het werk met elkaar doet. “Uiteindelijk halen ze daar de kick uit en doet iedereen alleen maar meer zijn best”, legt Fastwin uit. “Dat werkt veel beter dan dat een leidinggevende er de hele tijd bovenop zit en zegt wat je moet doen.”

Fastwin is erg blij met hoe het tot nu toe met Warmoes gaat. “We zijn de afgelopen maanden al verdubbeld in personeel. Het is vrij druk. Ook hebben we al meer omzet gedraaid dan verwacht. De doelen die we voor onszelf hadden gesteld, dachten we pas in de zonnige zomermaanden te halen. Dat gebeurde nu al in februari en maart. Dat is super. Februari is normaal gesproken een slechte maand voor de horeca.”

De nieuwe draai die Fastwin en zijn team aan Warmoes hebben gegeven valt dus in de smaak. “We hebben er een alternatievere plek van gemaakt, die meer past bij deze hoek van de stad”, legt Fastwin uit. “Het is meer een plek om te verbinden. Er komen meer mensen die hun werkplek in het Hof hebben en er komen nu meer mensen vanuit de hele stad.” Door de langere tafels schuiven mensen bij elkaar aan en raken in gesprek, merkt hij tevreden. “Dat is heel erg leuk om te zien.”