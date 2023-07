Op bezoek bij Zuivelhoeve in de Nachtegaalstraat: ‘We blijven leren over de producten’

Sinds een klein jaar vind je delicatessenwinkel Zuivelhoeve op de Nachtegaalstraat. Niet alleen in het dagelijks leven zijn Tom en Emma een stel, maar nu staan ze ook samen aan het roer van deze tweede Zuivelhoeve-franchise in Utrecht. Een eigen winkel beginnen was een idee waar Tom al een tijdje mee rond liep en vorig jaar werd die droom werkelijkheid. Allebei hebben ze jarenlange ervaring in de Utrechtse horeca en die passie voor lekker eten en drinken stoppen ze nu in dit nieuwe avontuur.

In de winkel vol met (boeren)kazen, wijnen, vleeswaren, noten, (lokale) bieren, tapas, belegde broodjes en andere delicatessen zijn Tom en Emma te herkennen aan de bruine leren schorten die ze om hebben. Tom is er zes dagen in de week te vinden, Emma springt naast haar fulltime baan bij wanneer ze kan, zoals in het weekend. De eerste maanden zijn goed bevallen. “Het is heel leuk om dit samen te doen”, zegt Emma.

Zowel het stel zelf als de buurt moest de eerste periode wel wennen. Zij aan wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een winkel, de buurt aan de opvolgers van de welbekende delicatessenwinkel Peek En van Beurden. Tom en Emma openden hun winkel namelijk op de plek waar 26 jaar lang Edwin Peek en zijn vrouw Kitty hun delicatessenzaak hadden, met wie ze nog goed contact hebben. Vorig jaar april sloot Peek En van Beurden de deuren. “We moesten de mensen daarom wel voor ons winnen”, zegt Emma. “Sommigen waren aan het begin een beetje sceptisch, maar inmiddels heeft iedereen hier ons omarmd.”

Kaasbruidstaart

Tom en Emma kwamen erachter dat sommige dingen toch meer tijd kostten dan ze van tevoren dachten. “Je bent vooral nog bezig met de winkel draaiende houden”, zegt Tom. “Maar je wil tegelijkertijd ook nieuwe ideeën uitwerken.” Emma vult hem aan: “Het is ontdekken, uitproberen en uitvinden. We zeggen nu overal ja tegen. Zo kwam er laatst iemand binnen die vroeg om een kaasbruidstaart. Die hebben we gemaakt, hartstikke leuk.”

Hiervoor werkte Tom bij de Spaghetteria op het Ostadeplein en Emma onder meer bij wijnbar Talud9, Restaurant De Watertoren en Fico. De twee ontmoetten elkaar jaren geleden in ’t Neutje, toen ze er allebei achter de bar stonden. Het was toevallig dat ze vorig jaar hoorden dat het pand op de Nachtegaalstraat vrij zou komen en dat er een ondernemer werd gezocht voor de nieuwe winkel. Het ging allemaal heel snel, zegt Emma. “Binnen ongeveer anderhalve maand was het rond.”

En hoewel franchisenemer worden in eerste instantie niet per se was wat Tom voor ogen had, is hij erg blij met de keuze. “Ik had nog geen ervaring met het ondernemerschap, dus de begeleiding is fijn. Zuivelhoeve heeft bijvoorbeeld al contact gelegd met allerlei leveranciers waar we mee kunnen werken. Daar helpen ze ons mee. En we hoeven ons niet strak aan een concept te houden.” Ook noemt hij het een echt familiebedrijf. “Je spreekt iedereen en helpt elkaar.” Er zijn inmiddels ruim 75 winkels verspreid door Nederland. “Elke Zuivelhoeve-winkel is weer anders en wordt overgelaten aan de ondernemers zelf. Ze laten ons onze eigen gang gaan.”

Begonnen op de boerderij

Zuivelhoeve is ooit begonnen in Twekkelo, een kleine buurtschap die tussen Hengelo en Enschede in ligt. “Het verhaal begint in 1981 met Diane Roerink die in de oude klompenschuur op het erf van haar ouders begon met het verkopen van ambachtelijke zuivelproducten”, is te lezen op de site. Die producten werden door haar man Gerjhan gemaakt op de boerderij, van de melk van hun dertig koeien. Die boerderijwinkel is ruim veertig jaar later uitgegroeid tot een franchiseorganisatie met tientallen winkels. Inmiddels werkt ook de tweede generatie van de familie Roerink in het bedrijf. En de zuivel wordt nog steeds gemaakt “in de boerenomgeving in Twente”.

Emma en Tom hebben tot nu toe hun assortiment onder meer uitgebreid met allerlei wijnen, vleeswaren en belegde broodjes. Als sommelier is Emma erg trots op de wand vol mooie flessen die ze tot nu toe hebben staan. Tom is op zijn beurt tevreden over de sfeer in de winkel. “Het gaat goed. Volgens mij vinden mensen dit een leuke plek om te zijn en voelen ze zich welkom. We zien blije mensen en hebben ook al vaste klanten. Dat is wat we willen. Ik vind het ook leuk om in een winkel te komen waar je een leuk praatje kan maken en iemand veel weet over de producten.” Daarom volgden ze laatst samen onder andere nog een wijncursus. “We blijven leren over de producten.”