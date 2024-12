Op deze berichten op DUIC in 2024 werd veel gereageerd

Reageren op DUIC, voor de één een dagelijkse activiteit voor de ander een dagelijkse frustratie. Er werd in ieder geval weer veel gereageerd. Het bericht over de knip op de Catharijnesingel, die volgend jaar van kracht wordt, kreeg met 126 reacties de meeste aandacht.

Sinds de start van DUIC kan er gereageerd worden op berichten, dit gebeurt veelvuldig. DUIC vindt dit belangrijk, omdat Utrechters – en mensen van buiten de stad – met elkaar in gesprek kunnen over het nieuws. Een lastig punt blijft de kwaliteit van de reacties en de discussies die daarover ontstaan. Dagelijks worden er ook tal van reacties niet toegelaten, want alles wordt gemodereerd.

Dit bericht gaat niet over de kwaliteit, maar over de kwantiteit. Zoals gezegd, de knip op de Catharijnesingel maakte de tongen los. Niet alleen de publicatie in juni van dit jaar maar ook het bericht in oktober kreeg veel reacties.

Amelisweerd

Verder kwamen er veel reacties binnen op het nieuws over een grote demonstratie voor het behoud van Amelisweerd. Ook scoorde het bericht waarin de optie werd besproken om houtstook binnenshuis te verbieden ook goed qua reacties.

Bij bovenstaande publicaties gaat het om reacties die op duic.nl zijn gedaan. Ook bij onze berichten op Facebook wordt veel gereageerd. Daarbij spande de post over de Domtoren die rood, wit en blauw kleurt de boventoon. Daar werd meer dan 750 keer op gereageerd.