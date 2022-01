Op deze drie locaties wil de gemeente Utrecht nieuwe flitspalen

De gemeente Utrecht zou graag nieuwe flitspalen zien op de Franciscusdreef, Rubenslaan en Kardinaal de Jongweg. De komende tijd gaat de gemeente in overleg met het Openbaar Ministerie om te kijken of deze locaties geschikt zijn.

Het is een veelgestelde vraag rond wegen waar regelmatig te hard wordt gereden: waarom worden er niet meer flitspalen geplaatst? Een van de belangrijkste reden is dat de gemeente Utrecht zelf niet besluit over flitspalen. Daar gaat het Openbaar Ministerie over.

De gemeente uitte vorig jaar al de wens om nog enkele flitspalen te plaatsen. Op dit moment staan er op negen locaties palen die controleren op snelheid en op het negeren van het rode licht. Meest recente cijfers, van 1 mei tot met 31 augustus 2021, laten zien dat er in totaal 16.912 keer geflitst is. Vooral de flitspaal op de Beneluxlaan is erg actief.

Er is overigens een aanvraag gedaan voor zes nieuwe locaties, maar drie locaties vielen al af na een eerste beoordeling door het Openbaar Ministerie. “De aangevraagde locaties op de Waterlinieweg, het 24 Oktoberplein en de Venuslaan zijn afgewezen omdat op deze locaties de urgentie onvoldoende is om in het kader van verkeersveiligheid over te gaan tot 24/7 handhaving met flitspalen,” schrijft de gemeente. Flitspalen worden namelijk een ‘ultiem middel’ genoemd. Eerst moet gekeken worden of er geen andere opties mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De locaties Franciscusdreef, Rubenslaan en Kardinaal de Jongweg doorstonden wel de eerste beoordeling. Het Openbaar Ministerie gaat nu samen met de gemeente de technische en juridische haalbaarheid beoordelen.