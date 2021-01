Op deze plekken in Utrecht is de komende jaren veel verkeershinder door werkzaamheden

Op veel plekken in Utrecht worden straten opnieuw ingericht, liggen er nieuwbouwplannen of wordt de infrastructuur aangepast. Deze werkzaamheden gaan in de meeste gevallen gepaard met veel hinder voor onder andere het verkeer. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van gebieden in de stad waar de komende tijd veel gaat gebeuren.

In dat overzicht wordt het gebied ten oosten van de binnenstad genoemd. De herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat is vorig jaar afgerond. Dit jaar moeten de werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat, Lange Nieuwstraat en de Tolsteegbarrière worden afgerond. Daarnaast wordt er in 2021 gewerkt aan de Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat, Nobelstraat en het Malieblad.

Lombokplein

Daarnaast liggen er plannen om de komende tijd aan de slag te gaan in het gebied ten noordwesten van station Utrecht Centraal. Hieronder vallen onder andere de Westelijke Stadsboulevard, Westplein/Lombokplein, Amsterdamsestraatweg, Oudenoord en Kaatstraat.

De eerste van deze projecten starten over ongeveer anderhalf jaar. Voor sommige locaties zijn de plannen echter nog niet definitief. De gemeente zegt dat het eventuele besluit over de herinrichting van de Noordelijke Randweg Utrecht ook invloed zal hebben op de bereikbaarheid van de west- en noordkant van de stad.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Dichterswijk

Tot slot heeft de gemeente het gebied ten zuidwesten van Utrecht Centraal in kaart gebracht. Hieronder vallen de Dichterswijk en de Merwedekanaalzone. De busbaan Dichterswijk is onlangs afgerond. De komende jaren wordt onder andere gebouwd ten zuidwesten van het stationsgebied. Hier verrijzen binnenkort bijvoorbeeld Wonderwoods en Galaxy Tower.

Vanaf eind 2022 gaat Rijkswaterstaat werken aan groot onderhoud en de verbreding van de Galecopperbrug. Dit project duurt ongeveer vijf jaar. Volgens de gemeente geven deze werkzaamheden veel hinder op de snelweg, maar ook op de op- en afritten van de snelweg.

Combineren

De gemeente zegt dat bij alle werkzaamheden de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Een manier hiervoor is bijvoorbeeld zoveel mogelijk werkzaamheden combineren.

“Voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden in de Oudwijkerdwarsstraat, waarbij we de werkzaamheden voor groot onderhoud, vervanging van de riolering, herinrichting en verbetering van de verkeersveiligheid van deze weg combineren in één project en in één keer uitvoeren.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Maar deze manier van werken kan niet altijd toegepast worden. “Zo worden bijvoorbeeld op de Amsterdamsestraatweg, vooruitlopend op de herinrichting, gasleidingen in het kader van de veiligheid vervangen.”

Overlast

Tot slot zegt de gemeente dat bewoners en bezoekers hoe dan ook overlast zullen ervaren van de werkzaamheden. “We zullen hen dan ook actief vragen om stil te staan bij hun keuzes: is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de fiets in plaats van de auto te nemen, de P+R te gebruiken, buiten de spits reizen, een andere route te nemen?”