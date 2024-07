Op deze plekken in Utrecht kijk je vanavond de EK-wedstrijd Roemenië – Nederland op groot scherm

De groepsfase van het EK is achter de rug, de achtste finale staat voor Nederland voor de deur. Dinsdagavond 2 juli treedt Oranje in München aan tegen Roemenië. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is natuurlijk weer op allerlei plekken in Utrecht op groot scherm te volgen. In dit artikel vind je een – incompleet – overzicht van deze plekken.

Café Domkop

Loeff Berchmakerstraat 34

Bij Café Domkop houden ze wel van sporten. Het hele jaar door zijn hier sportwedstrijden te zien en dan kan het EK natuurlijk niet ontbreken. Alle wedstrijden worden hier uitgezonden, dus ook de achtste finale van vanavond.

Belgisch Biercafé Olivier

Achter Clarenburg 6A

Bij biercafé Olivier schuif je vanavond aan voor een Belgisch biertje én een mooie EK-wedstrijd. Roemenië – Nederland is hier vanavond te zien op groot scherm.

Café De Potdeksel

Lucasbolwerk 22

De Potdeksel kan natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje. In een oranje ambiance en onder het genot van een hapje en drankje is hier de wedstrijd te volgen op groot scherm.

Café Tilt!

Lange Jufferstraat 62

Ook bij de bijna-buren Café Tilt is Oranje vanavond te volgen, want zowel binnen als buiten hangt een scherm. Er wordt vanavond geen diner geserveerd, maar lunchen kan tot 17.00 uur en er zijn snacks. Je kunt dus met een goede bodem de EK-wedstrijd in.

Café De Zaak

Korte Minrebroederstraat 9

Een populaire plek en reserveren kan niet, maar misschien is er nog mooi een plekje voor je om de wedstrijd te volgen. Je eigen eten meenemen mag, als je maar wel een drankje bestelt.

Nachtclub Kabul à Gogo

Gietijzerstraat 3

Kabul à Gogo is er niet alleen voor je dansavonden, want ook voetbal kijken behoort tot de mogelijkheden. Entree is gratis en ook hier is het geen probleem als je je eigen eten mee wilt nemen.

Camping Ganspoort

Helling 87

Ook Camping Ganspoort is oranje dit EK. De wedstrijden van Nederland zijn op de Oranje Camping te volgen op groot scherm. Met een rondje bitterballen van de zaak.

Café Weerdzicht

Oudegracht 1

Bij café Weerdzicht is het altijd gezellig en dat zal vanavond niet anders zijn. Op groot scherm is de wedstrijd van het Nederlands elftal te zien en ook de overige wedstrijden worden uitgezonden.

Pool Café Hart van Utrecht

Ganzenmarkt 16B

Bij Hart van Utrecht kijk je vanavond onder het genot van een hapje en een drankje naar de achtste finale van Nederland. Voor 35 euro heb je zelfs onbeperkt bier, fris en wijn vanaf een uur voor de wedstrijd tot het laatste fluitsignaal van de officiële speeltijd.

Oproer biercafé

Beyaertdreef 5

300 vierkante meter van het café is vanavond gereserveerd voor de oranjefans. Genoeg ruimte dus, om vanavond de wedstrijd te volgen.

Mick O’Connells

Jansdam 3

Bij Mick O’Connells draaien ze hun hand niet om voor wat sportwedstrijden, dus ook het EK is hier te zien. Deze Ierse pub hangt vol met televisieschermen, dus er is vast een plekje waar je de wedstrijd vanavond goed kunt volgen.

Pathé Leidsche Rijn

Berlijnplein 100

Een voordeel: een groot scherm had Pathé al hangen. In zaal 6 zit je vanavond goed voor de wedstrijd tussen Nederland en Roemenië. De zaal is al deels gevuld, maar er zijn nog genoeg plekken voor de late beslissers.

Verschillende locaties, zoals TivoliVredenburg en NAR hebben voor de wedstrijd Roemenië – Nederland al geen plek meer. Het is dus aan te raden om een beetje op tijd te komen. De wedstrijd begint vanavond om 18.00 uur.

Of en hoe het EK voor Nederland verdergaat is nog afwachten. Als Nederland vanavond van Roemenië weet te winnen, volgt op zaterdag 6 juli om 21.00 uur de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd Oostenrijk – Turkije. Die wedstrijd wordt vanavond om 21.00 uur gespeeld.