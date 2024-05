Op deze plekken in Utrecht wordt zaterdag stilgestaan bij Nationale Dodenherdenking

Op het Domplein in Utrecht is zaterdag op 4 mei een ceremonie georganiseerd tijdens Nationale Dodenherdenking. Burgemeester Sharon Dijksma houdt een toespraak en daarna legt zij samen met de dochter van een verzetsstrijder een krans bij het monument. Daarnaast worden ook op andere plekken in de stad herdenkingsplechtigheden georganiseerd.

Tijdens Nationale Dodenherdenking wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Om 20.00 uur wordt verwacht dat mensen twee minuten stil zijn en rond dit tijdstip zijn dan ook de meeste herdenkingen georganiseerd.

De ceremonie in de binnenstad begint om 19.30 met een stille tocht vanaf het Pieterskerkhof. Zo’n twintig minuten daarna arriveert de menigte op het Domplein, om vervolgens om 20.00 uur twee minuten stil te zijn. Daarna volgt de toespraak van de burgemeester en de kranslegging.

Dit jaar doet Dijksma dat samen met Jantien Verlaan-Das. Jantien is de dochter van verzetsstrijder Henk Das, die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer in de Brigittenstraat het verbindingscentrum van de ondergrondse bemande. Hij was provinciaal leider van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers en moest in 1943 zelf onderduiken. Das overleed in 2008.

Andere plekken

Ook op tal van andere plekken kunnen Utrechters samenkomen tijdens Nationale Dodenherdenking. Dit kan onder meer tijdens de plechtigheid bij het 4 en 5 mei monument op het Berlijnplein, op Fort Lunet I aan de Konigsweg, bij het herdenkingsmonument op het Prins Bernhardplein en bij de bevrijdingsboom op de hoek van ’t Goylaan en de Julianaweg. Bekijk hier het volledige overzicht van alle plekken in de stad.

Tot slot roept het Nationaal Comité 4 en 5 mei op om zaterdag de vlag halfstok te hangen. “De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur (zonder wimpel)”, schrijft de gemeente.