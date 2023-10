Op een bankje zitten gemaakt van de Dom? Dat kan nu in Hoograven in Utrecht

Er waren al verschillende kunstwerken, bakstenen en andere producten gemaakt van puin en ornamenten, maar ook van het gruis dat is losgekomen bij de renovatie van de Domtoren. Er ging zelfs een stuk Dom naar Japan. En nu is er ook een bankje gemaakt met ornamenten uit de Domtoren. Het bankje werd donderdag op de Linschotensingel in Utrecht onthuld.

Het bankje werd geplaatst aan de Linschotensingel ter afsluiting van een renovatie- en sloop-nieuwbouwproject van sociale huurwoningen van Portaal. Architect Jasper van der Linde van K3 Architectuur, het bureau dat ook voor het ontwerp van de nieuwbouwwoningen zorgde, ontwierp het bankje.

“De locatie van de nieuwe flats ligt pal op de Limes-route”, zegt Van der Linde. “Recht onder de gebouwen ligt een archeologische laag uit de Romeinse tijd. Aangezien die laag ondergronds is, is deze geschiedenis niet zichtbaar. Dat gold ook voor de ornamenten uit de Domtoren die voor de bank gebruikt zijn: die hingen hoog en buiten bereik aan de toren. Nu kunnen we met het bankje letterlijk het Utrechtse verleden tastbaar maken. Een kroon op het werk.”

Een tweede leven

Het bankje is onder andere gemaakt met Domtorenmateriaal uit het project ‘Van Dom tot Steengoed’ van circulair bedrijf Brokkenmákers. Door dit project krijgt restmateriaal van de restauratie van de Domtoren een tweede leven.

Zo kregen eerder veertien ornamenten die zijn vrijgekomen tijdens de renovatie een nieuwe plek in het Máximapark. Er is een kunstwerk van gemaakt samen met zes bomen die decennialang op het Domplein stonden.

De restauratie van het Utrechtse icoon startte in 2019. Over ongeveer een jaar zijn de werkzaamheden klaar. Vorige maand begon het afbreken van het metalen geraamte.