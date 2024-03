Op een van deze zes locaties in de Utrechtse binnenstad komt mogelijk een nieuwe speeltuin

Nu de speeltuin aan het Lauwehof na een jarenlange strijd is versoberd, zoekt de gemeente naar een nieuwe locatie in de Utrechtse binnenstad waar kinderen in de toekomst kunnen spelen. De plekken die nu genoemd worden zijn het pleintje op de Van Asch Van Wijckstraat, parkeerplaats Begijnekade, park Lucasbolwerk, parkeerplaats en groenstrook Van Asch van Wijckskade, en het Janskerkhof.

Het conflict tussen de voor- en tegenstanders van de speeltuin aan het Lauwerhof ontstond rond 2018. Bewoners hebben destijds opgeroepen om de bestaande speelplek op te knappen. Dit werd in 2020 gedaan en vrijwel direct daarna lieten andere omwonenden weten overlast te ervaren en kwamen bewoners lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Er volgden nieuwspublicaties, pogingen tot bemiddeling en toen in 2022 enkele speeltoestellen verwijderd zouden worden, blokkeerden enkele omwonenden zelfs het hofje met een auto. Uiteindelijk hielden ook de gemeenteraad en het college van B&W zich met het onderwerp bezig. In maart vorig jaar werd besloten om de speeltuin te verkleinen en te vergroenen.

Nieuwe locatie

Nu is de gemeente op zoek naar een nieuwe speelplek in het de binnenstad van Utrecht. In januari van dit jaar stelden de lokale fracties van de ChristenUnie, Student & Starter, PvdA en D66 vragen over het onderwerp. In antwoord daarop schrijft het college van B&W zes locaties in de nabijheid van het Lauwerhof te onderzoeken.

Gezien de soap die zich afspeelde rondom het Lauwehof is zorgvuldigheid volgens het college dit keer van ‘groot belang’. Zo worden omwonenden en belanghebbenden in het proces betrokken.

Spoedig

Wanneer de nieuwe locatie is gekozen is kan het college nog niet zeggen. “We zijn ons bewust dat er zo spoedig mogelijk een extra plek gewenst is. Gezien de gevoeligheid willen wij hier extra aandacht hebben voor een zorgvuldige participatieproces en communicatie. We kunnen daarom op dit moment nog geen tijdsindicatie geven voor wanneer dat de nieuwe speelplek gerealiseerd kan zijn.”