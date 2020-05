Op enkele scholen in Utrecht ontbreken na heropening nog veel leerlingen

Alle 93 Utrechtse basisscholen zijn vorige week weer opgestart met onderwijs op locatie. Bijna overal komen de meeste leerlingen opdagen. Uitzondering daarop is een achterblijvende deelname van kinderen in de wijken Kanaleneiland en Overvecht.

Nadat de scholen op 18 maart allemaal dichtgingen konden de leerlingen vorige week weer voor het eerst in de klaslokalen aanwezig zijn. Met de nodige coronamaatregelen zijn de meeste scholen op maandag 11 mei weer opengegaan, de rest volgde later in de week.

Uitzondering

In de meeste wijken van Utrecht gaan de leerlingen in groten getale weer naar scholen. De gemeente noemt echter een opvallende uitzondering. In de wijken Kanaleneiland en Overvecht zijn meerdere scholen waar 25 tot 30 procent van de leerlingen niet kwam opdagen.

De gemeente en de scholen weten niet wat de reden van de afwezigheid is. De scholen zijn daarom begonnen om contact op te nemen met alle gezinnen en maken meldingen bij Bureau Leerplicht.

Naast het wegblijven van leerlingen zijn er ook enkele docenten die geen les wil geven. Dit aantal valt echter mee volgens de gemeente. Wel was er al een tekort aan onderwijspersoneel en dat wordt nu nog eens extra versterkt.