Op het Jaarbeursplein in Utrecht kan de temperatuur hoog oplopen: ‘Je kunt het met recht een oven noemen’

Mensen die niet van warmte houden kunnen het Jaarbeursplein in Utrecht op zomerse dagen beter mijden. In de gebieden rond de singel daarentegen is het beter vertoeven. Dat blijkt althans uit de zogenoemde EcoStress-gegevens van ruimtevaartorganisatie NASA die zijn geanalyseerd door datajournalist Jelmer Visser.

Visser is voor het journalistieke platform Innovation Origins op zoek naar hitte-eilanden in Nederlandse binnensteden. Dit doet hij op basis van gegevens van NASA. De ruimtevaartorganisatie uit de Verenigde Staten meet de grondtemperatuur op vlakken van 70 bij 70 meter. Sinds vorige maand zijn ook de gegevens van Nederlandse steden beschikbaar.

Deze grondtemperatuur gedraagt zich volgens Visser extremer dan wat in de weersvoorspellingen wordt gecommuniceerd. “Dit komt omdat meteorologen deze waarden meten op anderhalve meter hoogte boven een grasveld en dus niet in volgebouwde binnensteden.”

Jaarbeursplein

Inmiddels heeft Visser Arnhem, Eindhoven, Den Haag, Enschede, Tilburg, Groningen en Utrecht onder de loep genomen. De hoogste grondtemperatuur die hij tot nu toe is tegengekomen bedroeg maar liefst 55,5 graden Celsius en die was gemeten op het Jaarbeursplein. “Met de donkere platte daken en royale parkeergelegenheid, kan je deze omgeving met recht een oven noemen”, aldus de datajournalist.

In de binnenstad is het echter over het algemeen een stuk koeler. Zo is in de Vinkenburgstraat een grondtemperatuur van maximaal 46,9 graden gemeten. Onder meer de terugkeer van een deel van de singel noemt Visser op hitte-eilandmanagementvlak een ‘schot in de roos’. Het meest koele plekje in de Utrechtse binnenstad is het gras rond Sonnenborgh, waar de grondtemperatuur onder de 40 graden blijft.

