Op het voetstuk in Utrecht: Franciscus Cornelis Donders

In Utrecht staan allerlei standbeelden, maar wie zijn deze personen eigenlijk? In deze rubriek vertellen we de verhalen achter de standbeelden in de stad.

Franciscus Cornelis Donders (1818–1889) was een baanbrekend arts, vooral bekend om zijn onderzoek naar de werking van het oog. Hij is de grondlegger van de Oogheelkundige school in Nederland en introduceerde de termen bijziend en verziend. Ook richtte hij in 1858 samen met oogarts Herman Snellen het Ooglijdersgasthuis op aan de huidige F.C.Dondersstraat.

Naast oogheelkunde verdiepte Donders zich in kleurenblindheid. Na een ernstig treinongeval in Zweden (1875), veroorzaakt door een machinist die een rood sein niet herkende, besefte hij dat kleurenblindheid bestond. Hij ontwierp een test, die wereldwijd werd ingevoerd voor treinbestuurders zodat het zeker was dat machinisten in de toekomst rood en groen uit elkaar konden houden.

Zijn standbeeld op het Janskerkhof werd op 22 juni 1921 onthuld, een initiatief van de de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en ontworpen door Toon Dupuis. Door de Eerste Wereldoorlog liep de financiering vertraging op, waardoor het niet op Donders’ 100ste geboortedag (1918) onthuld kon worden, zoals eigenlijk de bedoeling was. Het standbeeld toont Donders in toga en een boek in de hand. De reliëfs rondom het beeld stellen het werk van Donders voor. Het is een eerbetoon aan een man die de wereld letterlijk scherper liet zien.