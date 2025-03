Op het voetstuk in Utrecht: Hugo Wstinc

In Utrecht staan allerlei standbeelden, maar wie zijn deze personen eigenlijk? In deze rubriek vertellen we de verhalen achter de standbeelden in de stad.

Midden in de Pandhof van de Domkerk zit een man op een sokkel te schrijven. Het is Hugo Wstinc, kanunnik van de Dom van Utrecht. Dat is een hoge rol binnen de kerk, waarin hij vooral optreedt als bemiddelaar tijdens geschillen tussen geestelijken.

Wstinc leefde in de 14e eeuw, ten tijde van de bouw van de Domtoren. Hij schreef het Camerboeck van de Dom (Statuta ecclesie Trajectensis), dat nog honderden jaren gold als leidraad bij de organsatie van verschillende geestelijke instellingen.

Het bronzen beeld is onderdeel van de fontein die sinds 1915 midden in de Pandhof staat. Het is gemaakt door de voormalige Utrechtse Edelsmid familie Brom. Het ontwerp is van vader Jan Hendrik Brom, wiens zoons Jan Eloy Brom en Leo Brom het hebben vervadigd.

De gemeente Utrecht heeft het daarna aan de Universiteit geschonken, die de Pandhof beheert. Het gift moet de band tussen de twee instellingen vieren, en daarom staat er op het beeld: ‘De stad verrijkt met dit geschenk de Academie en zal de aloude band nooit vergeten.’