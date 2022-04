Op Koningsdag is alcohol verboden op de Utrechtse stations en in de trein

Het is straks op Koningsdag niet toegestaan om alcohol te drinken op de Utrechtse stations. Op Utrecht Centraal zijn vanaf Koningsnacht tot en met 28 april ook de bagagekluizen niet beschikbaar.

“Met z’n allen houden we Koningsdag gezellig, daarom geldt een aantal maatregelen”, schrijft NS op haar website. Zo wordt bijvoorbeeld in de winkels op de stations geen alcohol verkocht. Ook zijn alcoholhoudende dranken op Koningsdag niet toegestaan in de treinen en op de stations.

Daarnaast zijn op verschillende plekken de bagagekluizen niet beschikbaar. Voor de meeste stations is dit van 19.00 uur op 26 april tot 07.00 uur op 28 april. “Alleen op Utrecht Centraal sluiten de kluizen al op 25 april 19.30 uur”, aldus NS.

Vanwege de verwachtte drukte rijdt NS woensdag met een speciale Oranjedienstregeling. Dit houdt in dat er meer en langere treinen worden ingezet. Ook op Koningsnacht rijden er op een aantal trajecten meer een langere treinen. Raadpleeg de reisplanner van NS voor actuele informatie.