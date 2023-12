Op plek van verdwenen Vroman-bankje aan de singel in Utrecht komt weer een nieuwe bank Bron: Het Utrechts Archief

Het spoorloos verdwenen Vroman-bankje is nog niet terecht, maar er komt wel weer een nieuw exemplaar. Dat laat Arjaan van Nimwegen weten. Hij was in 2018 de kartrekker van het initiatief. Het bankje komt op dezelfde plek in het Zocherpark in Utrecht.