Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht; wat doet griffier Merel van Hall in de raad?

Als griffier is Merel van Hall het eerste aanspreekpunt voor de Utrechtse raadsleden. Ze is er voor al hun vragen, woont alle raadsvergaderingen bij en zorgt dat alles daar soepel verloopt. Verder geeft ze leiding aan haar eigen team: de griffiemedewerkers. In 2015 maakte ze als griffier de overstap van Dordrecht naar Utrecht. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, vroegen we Merel wat ze als griffier precies doet en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Wat doe je als griffier precies?

“Wij, de griffie, zijn de staf van de gemeenteraad: wij ondersteunen op de vergaderingen, op de raadsinformatiebijeenkomsten, op de commissievergaderingen waar ze debatteren en op de raadsvergaderingen waar ze besluiten. Verder proberen we daaromheen te communiceren over wat de raad doet als geheel. We proberen mensen te verbinden met de democratie, bijvoorbeeld met scholenprogramma’s. We zitten niet op de inhoud, maar we proberen ervoor te zorgen dat de 45 raadsleden de beste hulp krijgen om hun werk te doen. We verwachten na de gemeenteraadsverkiezingen meer partijen in Utrecht. Je zag bij de Tweede Kamerverkiezingen dat het meer versnipperde, dat zou hier ook kunnen. Meer kleine fracties, die dus veel werk moeten doen met weinig mensen. Daar komen wij dan weer bij kijken om te zorgen dat ze niet verzuipen.”

Waarom vind je het zo leuk om griffier te zijn?

“Het is de mooiste plek in de gemeentelijke organisatie, als je houdt van politiek, debat en een brede interesse hebt in alle beleidsterreinen. Alles komt voorbij. Zowel in het ruimtelijk als sociaal domein: alles wat mensen in hun dagelijks leven meemaken en waar de lokale overheid een rol in speelt. Het gaat om dingen die mensen direct raken. En je hebt veel contact met inwoners. Ook zij komen hier met hun ideeën. Het is heel anders dan in de landelijke politiek: hier zetten Utrechters zich in voor Utrechters. Het zijn gewoon mensen uit je eigen stad. Verder is dit werk nooit saai en is het altijd met mensen; mensen die bewust hebben gekozen om zich voor hun stad in te zetten en daar ideeën over hebben. Soms hele verschillende ideeën, maar dat maakt het leuk. Er is niet één waarheid. Daarom vind ik onze democratie ook zo mooi, waar het altijd een compromis is. Uiteindelijk moet je samen tot iets komen. Hoe meer perspectieven, hoe interessanter.”

Waarom heb je de stap van Dordrecht naar Utrecht gemaakt?

“Het is een grotere stad en Utrecht heeft een hele leuke jonge raad, de jongste raad van Nederland met ambitie. Er gebeurt hier veel: Utrecht is een gemeente in beweging. Ik hou van vernieuwen, van nieuwe ideeën en van mensen die met een positieve inslag iets willen bereiken. Die niet per se willen behouden wat er is, maar het vooral beter willen maken. En die zijn hier.”

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Wat voor tijd is dat voor jou als griffier?

“Het is een turbulente tijd. Deze huidige raad vergadert tot de laatste week voor de verkiezingen door. Er zijn zoveel dossiers waar ze over moeten vergaderen, die tijd kunnen ze niet in hun campagnes steken. 10 maart is onze laatste raadvergadering. Tot het laatst moeten de raadsleden hun reguliere werk doen én aan de stad proberen te laten zien wat ze hebben bereikt en wat ze de komende vier jaar willen doen. Dat maakt het een dubbele fase, waarin enorm veel energie zit. Je ziet ook hoe vermoeiend dit werk is, omdat ze het naast hun baan doen. Wij proberen dat aan alle kanten te ondersteunen. Ons werk zit vooral na de verkiezingen. Meestal vernieuwt ongeveer de helft van de raad. We moeten er onder meer voor zorgen dat ze snel ingewerkt zijn. Wat betekent het bijvoorbeeld om raadslid te zijn, wat moet je dan doen, hoe organiseer je dat, hoe gaat een vergadering, hoe krijg je de stukken daarvoor enzovoorts. Ze stappen op een rijdende trein. De ontwikkelingen in de stad gaan gewoon door.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Het stadhuis. Ik loop hier elke dag met veel trots en plezier naartoe. Het is zo’n leuke plek, onder meer door de ligging en het mooie pand. Het zou leuk zijn als meer Utrechters voelen dat dit ook hun huis van de democratie is. Ze kunnen hier gewoon naar binnen komen lopen. Er is altijd wel een tentoonstelling te zien, je kunt er koffie halen en er zijn lunchconcerten. Dit is een plek die ook van jou als Utrechter moet voelen. Waar je gewoon even doorheen kunt lopen en raadsleden kunt ontmoeten.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Bij een van de zaken aan het Stadhuisplein, de Korte Minrebroederstraat of de Ganzenmarkt. Ik ben heel blij dat de terrassen weer open zijn en dat ze vol zitten. Raadsleden hebben de traditie om na raadsvergaderingen bijvoorbeeld naar Café de Zaak te gaan en daar een biertje te drinken. Nu niet, want de horeca moet om 22.00 uur dicht en de vergaderingen duren tot 23.00 uur. Maar zo’n plein met horeca in de buurt zorgt voor een fijne sfeer om na te praten met elkaar. Mensen van de tribune gaan ook mee, zoals journalisten maar ook toeschouwers. Dat vind ik altijd ontzettend gezellig.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“De Lijnmarkt is mijn favoriete straatje. Daar wordt veel aandacht besteed aan de etalages, waaronder bij It’s a Present. Ik heb daar al zoveel cadeautjes gekocht. Alleen in de etalage zit al zoveel humor. In die winkel slaag je altijd voor iedereen. Er hangt een blije sfeer.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Voor mijn werk was dat de eerste uitzending buiten de studio van de NOS over de gemeenteraadsverkiezingen in TivoliVredenburg. Ik vond het geweldig. Het was vier jaar geleden. Dionne Stax presenteerde die uitzending toen voor het eerst. Het had een beetje een Amerikaans verkiezingssfeertje. In alle zalen gebeurde wel iets en zaten mensen. En we hadden de Utrecht-zaal, waar we ook onze lokale uitslag deden.. Een landelijke uitzending vanuit Utrecht, niet met dat studiosfeertje, maar met dat TivoliVredenburg-sfeertje. Een politiek cafésfeertje.”

Utrecht is…

“…een grote stad met een intieme sfeer.”

