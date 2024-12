Op zoek naar een kerstcadeau? Nog enkele exemplaren over van het fotoboek Zicht op de Domtoren

Nu Pakjesavond achter de rug is en Sinterklaas weer is vertrokken uit Nederland, maken de Utrechters zich klaar voor Kerstmis. Tijdens het feest leggen mensen cadeaus voor elkaar onder de kerstboom en wat is er nou leuker om te geven (en om te krijgen) dan een fotoboek over de Domtoren? Er zijn nog enkele exemplaren over, te bestellen via de webwinkel van DUIC.

Na ruim vijf jaar verscholen te zijn geweest achter een geraamte van steigerbuizen is de Domtoren van Utrecht weer te zien. De ingrijpende restauratie zit erop. Het icoon van de stad straalt weer en is volop vanaf straten en pleinen te bewonderen. Het is dit aanzicht dat voor het nieuwe boek Zicht op de Domtoren uitgebreid is vastgelegd.

Het boek is een bundeling van aanzichten op de Domtoren, foto’s gemaakt vanuit de kleedkamer van TivoliVredenburg, de werkkamer van de burgemeester, de centrale bibliotheek, de Rabobank-torens aan de Croeselaan, horecazaken en veel meer. Maar ook vanuit de woonkamers, keukens en slaapkamers bij gewone Utrechters thuis.

Om het boek compleet te maken is ook het fraaie uitzicht vanaf de Domtoren volledig 360 graden vastgelegd en zijn er beelden te vinden van de restauratie. Vereniging Oud-Utrecht heeft bovendien een uitgebreide inleiding geschreven.