Opbouw muziekwagens Unmute Us Utrecht in volle gang; duizenden mensen verwacht

In en rond de stad wordt hard gewerkt aan veertien muziekwagens voor de tweede demonstratie van Unmute Us in Utrecht. Er worden duizenden mensen verwacht op het protest van organisatoren, podia, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties én bezoekers. De boodschap is volgens Maurice van de Berkt: “Een directe terugkeer van festivals en een einde aan de willekeur.”

Het eerste protest bracht landelijk 70.000 mensen op de been – met in Utrecht ook duizenden aanwezigen – maar een concrete toezegging van het kabinet bleef uit. Daarom staat zaterdag het tweede protest op de agenda. Op verschillende plekken in de stad zijn de voorbereidingen in volle gang. Bij de Locomotiefstraat worden onder meer de muziekwagens Kultlab en TivoliVredenburg opgebouwd.

Maurice van de Berkt doet het woord namens Unmute Us Utrecht. Hij was ook aanwezig bij het eerdere protest op 21 augustus. “Het was een prachtige demonstratie met heel veel goede energie. Mensen zijn natuurlijk ook echt boos op de willekeur van het kabinet, maar de demonstratie verliep vlekkeloos en vredelievend.” Een gewenste reactie van het kabinet bleef echter uit.

Het uitblijven van een reactie is tegen het zere been van de organisaties achter Unmute Us, dat zijn er inmiddels ook al ruim 4000, en hun achterban. Van de Berkt: “Uiteindelijk is er afgelopen donderdag wel een gesprek geweest met verschillende ministers maar er zijn geen toezeggingen gedaan. Dat terwijl wij juist willen dat festivals direct weer kunnen plaatsvinden.”

Volgens Unmute Us heeft de sector en de FIeldlab-experimenten ook laten zien dat het veilig kan. Van de Berkt: “In Duitsland en België zijn er ook gewoon festivals, in België gebeurt dat zelfs op basis van de Nederlandse Fieldlab-resultaten. Maar ook bij de Formule 1 hebben we kunnen zien dat er in Nederland gewoon grote evenementen georganiseerd kunnen worden.” De initiatiefnemers menen dat het kabinet geen valide argumenten meer heeft om festivals tegen te houden.





Bij de vorige demonstratie in Utrecht konden er 4000 mensen aanwezig zijn bij de start van het protest, nu is er op de Maliebaan ruimte voor 8000 aanwezigen. Tijdens de demonstratie kunnen nog meer mensen zich aansluiten. Het aantal muziekwagens is gegroeid van acht naar veertien. Het geluid is ook diverser geworden nu ook de nachtcultuur en podia zich aansluiten. De optocht met veertien muziekwagens maakt een ronde via de binnenstad en de singels weer terug naar de Maliebaan.

TivoliVredenburg, Best Kept Secret, WOO HAH!, Grasnapolsky, Club Maggy en Crazy Wonderland doen deze keer nieuw mee aan de mars. Voor de tweede maal zijn Central Park Festival, De Leuke, Down The Rabbit Hole, Festival STRAND, Geheime Liefde, HRFST, Into The Woods, Lief Festival, Smeerboel, Soenda, Sneeuwbal Festival en Wildeburg aanwezig.