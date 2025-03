Opbrengst campagne voor bijverdienen in de bijstand wordt verdubbeld, bijna 350 Utrechters geholpen

De opbrengst van de inzamelactie van de zogenoemde Bestaansbalans van de gemeente Utrecht, wordt verdubbeld. Dat gebeurt door de hulp van de Start Foundation, een organisatie die zich inzet voor een eerlijkere arbeidsmarkt. Met het ingezamelde geld worden mensen in de bijstand gesteund wanneer zij ‘te veel’ verdienen en worden ingekort op hun uitkering.

Wanneer de inzamelactie van de gemeente Utrecht en Collectief Kapitaal eindigt, op 15 april, verdubbelt de Start Foundation het bedrag. Het doel is daarom nu om 175 duizend euro in te zamelen, waarna de Start Foundation het bedrag verdubbelt tot 350 duizend euro. “Daarvoor is nu nog zo’n 40 duizend euro nodig”, zegt de gemeente.

Streefbedrag

In eerste instantie was het streefbedrag van de gemeente Utrecht om 100 duizend euro in te zamelen. Dat bedrag was alleen al snel behaald, en daarom is het streefbedrag verhoogd naar 350 duizend euro. “Om zo de hele groep van 350 Utrechters in de bijstand met een wisselend inkomen te kunnen ondersteunen.”

Joske Paumen, directeur van de Start Foundation, legt uit waarom ze meedoen aan de inzamelactie: “‘Hoe heb je een eerlijke kans op de arbeidsmarkt als meer werken je bestaanszekerheid in gevaar brengt? De Bestaansbalans laat zien dat het anders kan: het neemt financiële stress weg bij mensen in de bijstand en dwingt wetgevers tot actie.”

Signaal afgeven

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen Utrecht, zegt de nieuwe samenwerking ‘ongekend’ te vinden: “Het laat overtuigend zien dat de wens om het bijstandssysteem grondig te veranderen breed gedeeld wordt. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om dit massale signaal te beantwoorden en snel met de Participatiewet aan de slag te gaan.”

Met het geld dat wordt ingezameld, kunnen mensen in de bijstand voor een jaar worden geholpen. De hulp is dus niet structureel, benadrukt de gemeente. “Het initiatief is daarmee vooral een aanklacht tegen het kapotte bijstandssysteem.” Tot en met 15 april kan er gedoneerd worden op de website van Bestaansbalans.