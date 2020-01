Openbaar Ministerie bestraft hamburgerzaak en bedrijfsleider vanwege dood bezorger

Het Openbaar Ministerie heeft een boete opgelegd aan een Utrechtse vestiging van Burger Me. Een 15-jarige bezorger van deze keten werd in januari op de Amsterdamsestraatweg doodgereden. Dit gebeurde om 21.00 uur, een tijdstip waarop iemand met die leeftijd helemaal niet mag werken.

De jongen werd aangereden door een 22-jarige automobilist en overleed een dag later aan zijn verwondingen. De 15-jarige was op dat moment aan het werk als bezorger. De automobilist is al vervolgd en kreeg een celstraf.

Het Openbaar Ministerie heeft nu ook een boete gegeven aan Burger Me en een werkstraf opgelegd voor de bedrijfsleider omdat ze de jongen op het late tijdstip lieten werken. 15-jarigen mogen niet in de avond om 21.00 uur werken. De boete bedraagt 7500 euro. Het is niet bekend hoe veel uur de werkstraf is.