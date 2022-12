Openbaar Ministerie eist jaar cel en rijontzegging tegen man die dodelijk ongeluk veroorzaakte op A2 bij Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een jaar celstraf en een rijontzegging van vier jaar geëist tegen de man die begin vorig jaar op de A2 bij Utrecht een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Bij het ongeluk kwam de 29-jarige Melissa van Roosmalen om het leven. Haar broer, kickbokser Robin van Roosmalen, raakte zwaargewond.

De slachtoffers stonden op 13 januari 2021 met hun auto op de vluchtstrook langs de parallelbaan van de A2 bij Utrecht toen ze vanachter werden aangereden door een vrachtwagen. Melissa van Roosmalen overleed dezelfde middag aan haar verwondingen. Haar broer Robin raakte zo ernstig gewond dat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen.

Uit onderzoek blijkt dat de alarmlichten van de auto van de slachtoffers aanstonden en dat de auto zo ver mogelijk rechts op de vluchtstrook stond. Verder bleek dat de vrachtwagen geen technische gebreken had die de botsing mogelijk kunnen verklaren. Aan de schade is te zien dat de vrachtwagen volledig op de vluchtstrook moet hebben gereden. Hij is vrijwel recht achterop de personenauto gebotst.

Ook blijkt dat de verdachte 83 kilometer per uur reed en dat hij niet heeft geremd voor de botsing. De verdachte moet op het moment van het ongeluk goed zicht hebben gehad. “Het wegdek was droog en het was overdag”, concludeert de officier van justitie. “Onbegrijpelijk dat de verdachte desondanks tegen de stilstaande auto op de vluchtstrook is aangereden.”

‘Zeer onvoorzichtig en onoplettend’

De bestuurder van de vrachtwagen wordt verweten dat hij zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. “De conclusie is […] dat de verdachte totaal niet op de weg heeft gelet”, aldus de officier van justitie. “Dat maakt dat het handelen van de verdachte niet anders kan worden aangemerkt dan als zeer onvoorzichtig en onoplettend.”

Het Openbaar Ministerie heeft de heftige gevolgen van het ongeluk meegewogen bij het bepalen van de strafeis. Ook is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en met het feit dat hij niet eerder is veroordeeld.

Uitspraak in januari

Het OM eist een jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een onvoorwaardelijke rijontzegging van vier jaar tegen de verdachte. De rechtbank doet op 5 januari 2023 uitspraak in de zaak.