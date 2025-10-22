Openbaar Ministerie vervolgt niemand na incident tussen automobilist en chauffeur vuilniswagen in Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niemand vervolgen voor het incident tussen een automobilist en de chauffeur van een vuilniswagen. De verkeersruzie vond vorige maand plaats in de Utrechtse wijk Overvecht. De vuilniswagen reed tegen de personenauto aan. De chauffeur kreeg een klap. “Beide partijen zijn betrokken bij het incident”, aldus het OM.

Zowel de automobilist als de chauffeur deden aangifte, maar volgens het OM is het niet relevant om de zaak via het strafrecht te behandelen. “We hebben gekeken naar de aangiftes en de camerabeelden. Wat is gebeurd, is niet onder het strafrecht te vervolgen. Het is meer iets voor het civiel recht, of voor de verzekering”, aldus het OM.

Het incident kreeg veel aandacht nadat PVV-leider Geert Wilders het aanhaalde in de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Het slachtoffer liep volgens de politicus zichtbare verwondingen op. Wilders meldde ook dat twintig Marokkanen zich ermee hadden bemoeid.

Dat klopt niet, zegt zowel de politie als een betrokkene tegen Nieuwsuur. In reactie op vragen van Nieuwsuur heeft de politie laten weten vraagtekens te zetten bij het verhaal van Wilders, en dit ‘niet als zodanig te herkennen’. Het zou gaan om een verkeersruzie. RTV Utrecht sprak ook met de bestuurder van de auto. Aan de regionale omroep bevestigde zij dat het anders ging dan hoe Wilders het schetste.

De politie bevestigt dat de vuilnisvrouw een klap kreeg. Er was daarentegen geen sprake van een grote groep Marokkanen. Ook benadrukt de politie dat beide partijen, zowel de automobilist als de vuilnisvrouw, een rol hebben gespeeld in het incident.