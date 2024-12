Openbaar vervoer in Utrecht rijdt vaker door nieuwe dienstregeling

Het openbaar vervoer in, van en naar Utrecht rijdt volgens een nieuwe dienstregeling. Een flink aantal bussen en trams komt daardoor vaker voorbij. De bereikbaarheid van de stad moet met de nieuwe dienstregeling verbeterd worden.

Veel buslijnen rijden niet alleen vaker, maar stoppen ook bij meer haltes. De wachttijd bij een halte moet zowel overdag als in de avond omlaag. Met name tijdens de spits moet de drukte in de toekomst beter te beheersen zijn.

Reizigers doen er wel goed aan om de komende tijd op te letten waar ze opstappen. Er zijn namelijk een aantal namen van haltes veranderd, en soms rijdt een bus niet meer via een bepaalde halte. Dat komt doordat er dan een nieuwe bus via die halte rijdt. Ook een aantal tramlijnen rijden vaker. Het gaat om tram 20, 21 en 22.

Ook NS rijdt vanaf zondag 15 december volgens een nieuwe dienstregeling.

Rookvrij

Los van een aangepaste dienstregeling, verklaart de provincie Utrecht ook dat alle haltes voortaan rookvrij zijn. “Rookvrije haltes sluiten goed aan bij de bestaande huisregels, waarin roken in het openbaar vervoer, wachtruimtes en perrons al niet is toegestaan”, zegt de provincie.

Benieuwd naar welke bus- en tramlijnen er precies veranderen? Raadpleeg dan de website van Syntus Utrecht, of U-OV.