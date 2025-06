Hoge nood tijdens de zomer? In deze Utrechtse parken zijn wc’s te vinden

Is Utrecht, als het om openbare toiletten gaat, klaar voor de zomer? De politieke partij Horizon stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over wc’s op openbare plekken. Dit is hoe het er deze zomer voor staat.

In verschillende populaire parken staan al enkele jaren vaste toiletgebouwen. Het gaat dan om Park Lepelenburg, het Wilhelminapark, het Griftpark en de Voorveldsepolder. In het Julianapark kunnen bezoekers terecht in het Antje Drijverpaviljoen.

In het Máximapark komt bij de Bosspeeltuin een definitief toiletgebouw. Het gaat dan om een plan dat er in 2023 ook al lag. Tot die tijd staat er van april tot en met oktober een grote toiletwagen en er is een mindervalidentoilet. Ook bij de Vlinderhof en de Werkschuur zijn toiletten beschikbaar, met vrijwilligers die het gebouw beheren. Voor mindervaliden is er ook een toilet bij de Werkschuur.

Tijdelijke wc’s

Niet alle parken hebben vaste voorzieningen. Op het Paardenveld staan tijdelijk een plaskruis, dixie en mindervalidentoilet. Bij Amelisweerd, langs het Renessepad, is een dixie en een mindervalidentoilet. Hier worden dit jaar ook twee natuurtoiletten aangelegd.

Sommige plekken, zoals bij het Beatrixpark en Park Transwijk, hebben ook nog geen permanente toiletten. Volgens het college is het plaatsen van dixies ook geen structurele oplossing: “Dixies worden enkel geplaatst als tijdelijke oplossing.” Er is gekeken naar nieuwe vaste locaties, maar door de financiële situatie is er volgens het college alleen voor de meest noodzakelijke plekken geld gereserveerd in de voorjaarsnota.

Horeca als alternatief

Mocht de nood hoog zijn is er gelukkig altijd nog een andere oplossing: naast de openbare toiletten zijn er in veel parken ook wc’s bij horecagelegenheden, dierenweiden, steedes en beheerdersgebouwen, aldus het college. Soms moet er daarentegen wel wat worden aangeschaft voordat er gebruikt gemaakt mag worden van het toilet.

Ook noemt het college de app ‘Hoge Nood’, waarin een aantal Utrechtse horeca meedoet. Het college meldt: “Utrecht is aangesloten bij de Hogenood. Dit jaar zijn bij de Weerdsluis de toiletten van Ekko tussen 15.00 en 22.00 uur van donderdag tot en met zondag open. Ook de toiletten bij de Stadskraan zijn open tijdens openingstijden van de Stadskraan.”

Sommige horecaondernemers bieden hun toiletten ook aan zonder vermelding in de app, afhankelijk van drukte, evenementen en de ‘kennelijke staat’ van de bezoeker.

Bezoekersaantallen

Sinds de ingebruikname van de openbare toiletten zijn er in het Wilhelminapark sinds 2022 112.548 bezoekers geweest. In Lepelenburg, die er sinds 2021 staat, zijn dat er 225.509. Het openbare toilet in het Griftpark is populairder: daar zijn sinds 2021 332.520 bezoekers geweest. Van andere locaties zijn geen cijfers bekend, omdat deze niet digitaal worden bijgehouden.

‘Regelmatig gesloten of onbruikbaar’

Fractievoorzitter Paalman kaartte het sentiment aan dat toiletten regelmatig gesloten of onbruikbaar zijn. Het college benadrukt dat Utrecht in vergelijking met andere grote steden relatief vaak te maken heeft met vernielingen van openbare toiletten. De gemeente zegt daardoor genoodzaakt te zijn de toiletten vaker te sluiten dan in andere steden.