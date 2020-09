Opening Kanaalweg loopt vertraging op; busbaan Dichterswijk wel op tijd klaar

De Kanaalweg in Utrecht gaat later open dan gepland. In eerste instantie zou de weg eind september worden geopend, maar dit wordt nu verschoven naar december. Busbaan Dichterswijk wordt wel volgens de planning opgeleverd.

De Kanaalweg sloot vorig jaar op 2 september. Vlak daarvoor was de weg ook al 11 maanden afgesloten. De werkzaamheden aan de Kanaalweg zouden ruim een jaar duren, maar deze lopen dus drie maanden uit.

Leidingen

Volgens de gemeente komt dit omdat er extra maatregelen genomen moest worden om belangrijke warmte- en gasleidingen te beschermen. Ook is er tijdens de werkzaamheden voor gekozen om de monumentale kademuren en bruggen van Villa Jongerius te herstellen.

Dit was een verzoek van zowel Villa Jongerius als Rijkswaterstaat. “Deze werkzaamheden worden momenteel ook voorbereid en komen volledig voor rekening en risico van Rijkswaterstaat”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Busbaan

De werkzaamheden aan busbaan Dichterswijk liggen wel op schema. Deze gaat dan ook half november open. Na een jaar van werkzaamheden aan de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan rijden de bussen straks over de vernieuwde route. Hiermee is het laatste deel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk afgerond.

De busbaan loopt over de Nelson Mandelabrug. Het brugdek hiervan verkeert in slechte staat. Er werd onder meer chroom6 gevonden in de verf. Het brugdek werd in juni verwijderd voor versteviging en restauratie, maar de slechte staat van de brug zorgt voor vertraging bij het terugplaatsen. Dit staat nu gepland in het weekend van 2 tot 4 oktober.