Opening van tijdelijke sporthal op sportpark Loevenhoutsedijk in Utrecht moet tekort iets terugdringen

Utrecht heeft momenteel nog een tekort aan sporthallen, maar met de aanstaande opening van een tijdelijke hal op sportpark Loevenhoutsedijk wordt dat tekort iets teruggedrongen. Daarnaast moeten er de komende vijf jaar nog drie nieuwe sporthallen verrijzen in de stad. Vanwege de financiële situatie van de gemeente is eerder dit jaar een streep gezet door de bouw van een binnensportlocatie in Vleuten.

Op sportpark Loevenhoutsedijk in Overvecht wordt woensdag 4 september de nieuwe tijdelijke sporthal met de naam ‘Tempo’ feestelijk geopend. “De naam Tempo komt van ‘temporalis’, dat is Latijns voor tijdelijk. Daarnaast is tempo een positieve sportterm die verwijst naar snelheid en actie”, aldus de gemeente. Het is de bedoeling dat deze sporthal tot september 2033 gebruikt kan worden door verenigingen.

Daarmee is het tekort aan binnensportlocaties in Utrecht weliswaar iets teruggedrongen, maar nog niet opgelost. Het tekort wordt onder meer veroorzaakt doordat de stad steeds meer inwoners krijgt. Daarnaast heeft de gemeente eerder dit jaar besloten te streven naar 1 sporthal op 15.000 Utrechters in plaats van 1 sporthal op 17.500 inwoners.

Kengetal

Afgelopen tijd zijn aan de Bontekoelaan en Het Plein al nieuwe sporthallen opgeleverd, en volgende maand wordt dus ook Tempo in gebruik genomen. “Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in het realiseren van het nieuwe kengetal binnensport”, schreef het college van B&W eerder deze zomer.

Daarnaast is het de bedoeling dat er tot en met 2030 weer drie nieuwe sporthallen bijkomen in de stad. Deze worden gebouwd bij de Cartesius Driehoek, Merwedekanaalzone en Overvecht. “Daarmee zouden we volgens de prognose in 2030 uitkomen op 1 sporthal op 15.461 inwoners.” De bouw van een sporthal in Vleuten gaat vanwege de financiële situatie van de gemeente niet door.

Combiveld

De tijdelijke sporthal op sportpark Loevenhoutsedijk heeft een vloer met belijning voor, zoals de gemeente het omschrijft, een combiveld, drie basketbalvelden, vier volleybalvelden en negen badmintonvelden. Ook zijn er honderd extra fietsparkeerplekken gemaakt en komen er dertien tijdelijke parkeerplaatsen voor auto’s.

Tempo wordt 4 september feestelijk geopend. Daar is wethouder Eva Oosters bij aanwezig en ook buurtbewoners zijn uitgenodigd. “U bent van harte welkom om hierbij te zijn. Wij vragen u wel om u vooraf aan te melden”, aldus de gemeente Utrecht.