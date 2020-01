Openingsdata van Albert Heijn en Bever in Post Utrecht bekend

De openingsdata van twee grote winkels in Post Utrecht zijn bekend. Volgende maand openen de nieuwe Albert Heijn en buitenwinkel Bever hun deuren op respectievelijk 12 en 28 februari.

Een woordvoerder van Bever laat weten dat het gehele assortiment van hun huidige locatie aan de St. Jacobsstraat naar Post Utrecht wordt verhuisd. “Er worden meerdere dagen uitgetrokken voor de verhuizing. We hebben een hoop spullen die van de ene locatie naar de andere gebracht moeten worden.” De nieuwe winkel – waarvan de opening aan de zijde van de Oudegracht is – is daarnaast ook een stuk groter dan de oude locatie.

Het assortiment wordt daarmee uitgebreider en de sport-/buitenwinkel gaat ook alledaagse kleding verkopen. “De huidige winkel zal in de week van 28 februari enkele dagen sluiten”, aldus de woordvoerder.

Albert Heijn

De nieuwe supermarkt van Albert Heijn krijgt 26 zelfscankassa’s. “Het is een prachtig, markant pand dat ook nog eens op een geweldige plek aan de Neude staat”, zegt supermarktmanager Melissa Schuurman. In de nieuwe winkel gaan ongeveer 150 medewerkers aan de slag. Het merendeel is afkomstig uit andere Albert Heijn-winkels uit de omgeving.

“We denken dat veel passanten onze winkel zullen bezoeken en dat medewerkers van omliggende kantoren er hun dagelijkse boodschappen gaan doen. We krijgen daarom een compleet assortiment met heel veel verse producten. Bij ons vind je straks ook een extra groot aanbod voor een snelle, lekkere en verantwoorde lunch.”

De bibliotheek en diverse horecazaken openen op 13 maart.