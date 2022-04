Openluchttentoonstelling in het Utrechtse Griftpark over depressie

Grote portretten van jonge mensen zijn vanaf maandag 25 april in het Griftpark in Utrecht te vinden. Daarbij staan hun openhartige verhalen over depressie. De gemeente Utrecht wil met ‘OPEN over depressiviteit’ meer aandacht geven aan de mentale kwetsbaarheid van jongvolwassenen.

Dertig mensen van 18 tot 35 jaar oud vertellen in de openluchttentoonstelling over hun eigen ervaring met depressie. Wethouder Eelco Eerenberg (Volksgezondheid) opende maandag de tentoonstelling in het Griftpark.

Het initiatief is van stichting Open mind. Deze stichting wil maatschappelijk moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken door er aandacht aan te besteden. Dat doen zij met kunstprojecten in de openbare ruimte, zoals ook deze tentoonstelling.

Reizende tentoonstelling

Fotografe Linelle Deunk reisde samen met Mirjam Bekker-Stoop (directeur van stichting Open mind) door heel Nederland om de persoonlijke verhalen vast te leggen. Deze zijn gebundeld in een reizende multimediale tentoonstelling, een fotokrant en een podcast.

In oktober 2020 begon OPEN over depressie met de eerste tentoonstelling in Amsterdam. Sindsdien zijn de portretten door heel Nederland gereisd. De tentoonstelling blijft tot 16 mei in het Griftpark in Utrecht.

Vraagbaak

Ook is dit de dag waarop de website Studentenzorgwijzer gelanceerd wordt, een initiatief van Huisartsen Utrecht Stad. Op deze website kunnen studenten uit Utrecht terecht met vragen over hun gezondheid. Dit kunnen vragen zijn over zowel mentale als fysieke klachten.

“Als jongeren worstelen met mentale klachten moeten zij goed en snel de weg kunnen vinden naar hulp of advies”, zegt Eerenberg. “Daarom ben ik heel blij met deze tentoonstelling en de website van de huisartsen. Dit helpt mentale klachten bespreekbaar te maken en hulp in te schakelen als dat nodig is.”

