Ophef over aangekondigde komst van prediker naar Utrecht

Er is ophef ontstaan over de aangekondigde komst van een prediker naar Utrecht. Het gaat om de Australische spreker Mohamed Hoblos. Hij staat op de agenda voor een evenement dat dit weekend plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht. Hoblos laat weten niet meer fysiek aanwezig te zijn, omdat hem de toegang is ontzegd.

De massaslachting van 7 oktober in Israel was volgens hem geweldig en wie Hamas veroordeelt, is een verrader wist de Telegraaf te melden. Vandaag werd ook bekend dat Hoblos door de Duitse autoriteiten geen toegang kreeg tot het land, ook bij onze oosterburen zou hij spreken.

Nadat bekend werd dat Hoblos dit weekend ook in Utrecht zou spreken werd er door verschillende partijen verontwaardigd gereageerd. Ook burgemeester Dijksma liet weten dat hij geen podium zou moeten krijgen in de stad. In de Tweede Kamer stelden ChristenUnie, SGP, BBB, VVD en CDA vragen aan de minister.

Uiteindelijk werd in de loop van donderdagavond bekend dat Hoblos niet fysiek in Utrecht aanwezig is. Op de Facebook-pagina van de organisatie van het evenement wordt in een video verteld dat Hoblos de toegang is ontzegd, het is echter niet duidelijk door welke autoriteit dit is gedaan.