Opkomst Europese verkiezing in Utrecht hoger dan in 2019; 55,9 procent van stemgerechtigden bracht stem uit

De Europese Parlementsverkiezing is achter de rug en relatief veel Utrechters gingen naar de stembus. 55,9 procent van de stemgerechtigde Utrechters bracht donderdag zijn stem uit. Tussen 17.00 en 21.00 uur was het het drukst op de stembureaus en ook tussen 08.00 en 09.00 uur gingen relatief veel mensen naar de stembus.

Ruim 55 procent van de stemgerechtigde Utrechters ging donderdag naar de stembus. Dat is een hogere opkomst dan vijf jaar geleden, toen we ook konden stemmen voor het Europees Parlement. De opkomst was in 2019 in Utrecht 50,8 procent. Landelijk was de opkomst deze verkiezingen 46,8 procent. In 2019 was dat 41,9 procent.

Populaire stemmomenten

Tussen 17.00 en 21.00 uur waren het drukke momenten op de stembureaus. Meer dan 62.000 Utrechters brachten op dat moment hun stem uit. Ook tussen 08.00 en 09.00 uur was een populair stemmoment. Toen stemden ruim 11.000 mensen. De eerste stemmen werden donderdag uitgebracht tussen 00.00 en 02.00 uur, op het Stadskantoor. Dit jaar was daar namelijk voor het eerst in Utrecht een nachtstembureau ingericht. 52 mensen brachten hier hun stem uit.

Niet alle Europese lidstaten gingen donderdag al naar de stembus. De verkiezing moet namelijk plaatsvinden tussen donderdag 6 en zondag 9 juni. De samenstelling van het Europees Parlement wordt dus pas later bekend, maar de exitpolls voor Nederland zijn al wel bekend. GroenLinks/PvdA (8 zetels) lijkt de grootste te worden, gevolgd door de PVV (7 zetels). Op welke partijen Utrechters stemden, wordt later bekendgemaakt.

Elke vijf jaar

De Europese Parlementsverkiezing vindt elke vijf jaar plaats. Utrechters stemmen voor de Nederlandse leden van het Europese Parlement. Nederland wordt nu vertegenwoordigd door 29 Europarlementariërs, maar dat aantal stijgt na de verkiezing naar 31. De komende vijf jaar vertegenwoordigen zij Nederlanders in Europa. Er zijn nu nog 705 zetels in het parlement, dat worden er 720.