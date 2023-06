Oplettende bestuurder ziet gestolen auto van vriend rijden in Utrecht en alarmeert politie

Een bestuurder zag afgelopen weekend de auto van zijn vriend rijden in Utrecht, maar de vriend zat niet achter het stuur. Het voertuig bleek uiteindelijk gesloten en na een achtervolging met veel overtredingen konden agenten de verdachte arresteren.

De zwarte Audi A2 reed door Overvecht toen een bestuurder van een ander voertuig de auto van zijn vriend herkende. Hij nam daarop contact op met zijn vriend die vervolgens verbaast reageerde en vertelde dat zijn auto voor de deur moest staan. Toen dat dus niet het geval bleek te zijn, nam de melder die de Audi zag rijden contact op met het noodnummer 112.

Hij volgde de gesloten auto terwijl hij de politie op de hoogte hield van de locatie. Agenten rukten met meerdere eenheden uit en op een gegeven moment zagen zij het gestolen voertuig tegen de richting in rijden op de Einsteindreef.

Gevaarlijke situaties

“Collega’s probeerden het voertuig tot stoppen te dwingen. De verdachte had dit door en sloeg direct op de vlucht voor ons”, schrijft de politie op sociale media. De verdachte veroorzaakte in zijn vluchtpoging volgens de politie veel gevaarlijke situaties. Zo negeerde hij meerdere keren het rode verkeerslicht en ook reed hij op een aantal plekken tegen de rijrichting in.

Toen de Audi eenmaal een lekke band kreeg besloot de bestuurder het voertuig te dumpen en het op een rennen te zetten. “Helaas voor de verdachte hielden wij het langer vol. De verdachte werd een aantal straten verder, volledig bezweet en buiten adem, aangehouden”, aldus de politie.

De bestuurder werd aangehouden op verdenking van heling en mogelijke betrokkenheid bij een diefstal. Ook alle overtredingen worden meegenomen in het onderzoek. Als klap op de vuurpijl bleek de verdachte niet in het bezit van een geldig te rijbewijs. De autodief mag zich in augustus verantwoorden tegenover de politierechter.