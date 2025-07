Opluchting na grote zoektocht in Utrecht: vermiste hond Shadow is veilig

Na ruim anderhalve maand intensieve zoekacties is hond Shadow eindelijk terecht. De elfjarige bruine labrador, die begin juni vermist raakte na een ongeluk op de A1 bij Barneveld, werd de afgelopen dagen op verschillende plekken in Utrecht gespot. Maandagavond 28 juli is ze veiliggesteld dankzij een grote vangactie van tientallen vrijwilligers.

De zoekactie werd geleid door stichting Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV), die al weken op zoek was naar de bruine labrador. Shadow werd in een afgesloten terrein achter een Utrechtse kinderdagopvang in Hoograven gelokt met een geurspoor. Toen ze het terrein betrad, werd de poort met een touw dichtgetrokken, waarna vrijwilligers haar voorzichtig konden aanlijnen. De actie vroeg om veel geduld en samenwerking, omdat Shadow extreem schuw is en niet benaderd kon worden.

De dierenarts heeft Shadow inmiddels gecontroleerd. Ze is flink vermagerd en weegt nog maar 19,7 kilo, maar verder is de hond in orde. Shadow gaat vandaag terug naar haar Duitse baasjes Jorge en Nadine.

Vermist na ongeluk

Shadow verdween op 5 juni toen haar Duitse baasjes, Nadine en Jorge, betrokken raakten bij een verkeersongeval. Sindsdien zwierf de hond door een groot gebied, van Barneveld tot aan Utrecht. De laatste dagen werd ze onder andere gezien in de wijken Transwijk, Hoograven en Lunetten. Anderhalve maand lang waren tientallen vrijwilligers op zoek naar de bruine labrador.

Door haar verleden als ex-broodfokhond en de traumatische ervaring van het ongeluk was Shadow extreem angstig. Vrijwilligers riepen daarom continu op om haar niet te benaderen.