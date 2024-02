Opnieuw blokkeren demonstranten de Daalsesingel in Utrecht: ‘EBN dit is debiel, stop nieuw fossiel’

Voor de tweede keer in korte tijd blokkeerden een paar honderd klimaatdemonstranten de T-splitsing nabij de Daalsesingel in Utrecht. Automobilisten moesten volgens de gemeente rekening houden met extra reistijd en omleidingen.

De demonstratie was georganiseerd door Extinction Rebellion en Scientist Rebellion. De organisaties kozen voor deze plek omdat het hoofdkantoor van Energie Beheer Nederland (EBN) te vinden is aan de Daalsesingel. Het bedrijf is gespecialiseerd in het opsporen, winnen en opslaan van aardgas en aardolie. “EBN dit is debiel, stop nieuw fossiel”, scanderen de demonstranten.

Een woordvoerder van Extinction Rebellion gaf eerder aan dat de activisten ‘op een gegeven moment weer naar huis gaan’. “Als onze eisen niet worden ingewilligd komen we op een ander moment weer terug.”

Eisen

De actiegroepen eisen van EBN dat het bedrijf eerlijk is over de klimaatcrisis, stopt met nieuwe boringen en het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty ondertekent. Zij zeggen dus niet dat EBN van de ene op de andere dag moet stoppen met het boren naar gas, maar wel moet stoppen met het uitbreiden van de gaswinning.

“De wetenschap laat zien dat fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven om een leefbare planeet te behouden. EBN blijft echter boren naar gas en negeert daarmee de kennis over klimaatverandering. Dit kortzichtige beleid is gevaarlijk en moet stoppen”, menen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion.

Gemoedelijk

Het protest verliep gemoedelijk. De politie was aanwezig en hield toezicht. Op de omliggende wegen werden automobilisten via borden op de hoogte gebracht van de demonstratie en ook stonden op verschillende plekken verkeersregelaars. In december bleek dat er vanwege de demonstratie korte tijd verkeershinder was. In hoeverre het verkeer zaterdag last heeft van het protest moet nog blijken.