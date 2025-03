Opnieuw blokkeren pro-Palestinademonstranten bestuursgebouw Universiteit Utrecht

Enkele studenten blokkeren sinds vanochtend het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De actievoerders zitten voor de vier ingangen en eisen dat de universiteit alle banden met Israël en Israëlische instellingen verbreekt.

De totale groep demonstranten bestaat uit zo’n twintig mensen. Een deel van hen zit met bedekte gezichten voor de ingang van het pand. Anderen zijn bezig met het maken van een spandoek. Een groepje politieagenten houdt een oogje in het zeil.

De enige conclusie

Itai, de woordvoerder van de demonstranten legt uit waarom ze opnieuw actie voeren. “We hebben het bestuur tien dagen de tijd gegeven. We willen dat de universiteit kijkt naar de mensenrechtensituatie van hun partners. Als ze dat doen, is wat ons betreft de enig mogelijke conclusie de banden met de Israëlische onderzoeksinstellingen te verbreken.”

De universiteit wil echter niet verder gaan dan de evaluatie van de onderzoeksprojecten die ze eerder al deed. De universiteit concludeerde dat de projecten geen betrekking hebben op defensie en dat er geen risico bestaat dat defensie de resultaten gebruikt. En dus ziet ze geen reden de banden met de Israëlische instellingen te verbreken.

Ondanks de blokkade van het gebouw is een deel van het personeel gewoon aan het werk. “We zijn vandaag wat later begonnen en dus waren er al mensen aan het werk”, zegt Itai. “Er is omgeroepen dat mensen het gebouw kunnen verlaten, maar dan kunnen ze er niet meer in”.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat het bestuursgebouw het toneel is van een protestactie. Eerder deze maand gebeurde dat opnieuw, en vorig jaar vonden er meerdere blokkades plaats.