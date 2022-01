Opnieuw daalt het aantal autobranden in Utrecht

Het aantal autobranden in Utrecht is in 2021 opnieuw afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. De brandweer moest vorig jaar 88 keer uitrukken voor de melding ‘voertuigbrand’. In 2020 was dat 118 en in 2019 zelfs nog 153 keer. Dat blijkt uit cijfers volgens Alarmeringen.nl, een website voor 112-meldingen.

Utrecht staat met 88 autobranden op de zesde plek van Nederland. Op nummer één staat Amsterdam met 259 voertuigbranden in het afgelopen jaar. Den Haag (253), Rotterdam(196), Eindhoven (108) en Arnhem (92) zijn de andere steden die Utrecht voorgaan op de lijst.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat er in Utrecht minder dan 100 auto’s in vlammen op zijn gegaan. Vooral in 2018 nam het aantal autobranden explosief toe. Sindsdien is het aantal meldingen alleen maar afgenomen.

Provincie

In de provincie Utrecht nam het aantal auto’s in lichterlaaie afgelopen jaar af ten opzichte van 2020. Waar de brandweer in 2020 nog 380 keer werd opgeroepen, was dat in 2021 gedaald naar 346 keer. Ook hier staat de provincie Utrecht op de zesde plek met de meeste autobranden.

In heel Nederland werd er in het laatste jaar iets meer dan 4.750 keer alarm geslagen voor een autobrand, een daling van meer dan 13 procent. In 2020 waren dit er nog zo’n 5.500.