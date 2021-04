Opnieuw dode dieren gedumpt in Utrecht; politie vindt kip en lammetje in vuilniszak

De politie heeft in Utrecht opnieuw twee gedumpte dode dieren gevonden. Bij de sloot aan de Rijndijk werden zondag in vuilniszakken een dode kip en een dood lammetje gevonden.

Het is de derde dumping in korte tijd. Eind vorige maand vond de politie in een sloot tussen de Kapelweg en de Bastionweg nog een dode hond in een vuilniszak. De politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar wie de dieren heeft gedumpt. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of het in alle drie de gevallen om dezelfde dader gaat.

De politie vraagt iedereen om op te letten als mensen met vuilniszakken langs een sloot lopen en zich verdacht gedragen. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen van de dumpingen. Mensen die iets gezien hebben of een van de dode dieren herkennen, kunnen contact opnemen met de politie.

Hieronder staan foto’s van het lammetje en de kip. Pas op, de foto’s kunnen als schokkend worden ervaren.