Opnieuw explosie bij woning aan de Tweede Westerparklaan in Utrecht

Opnieuw vond er een explosie plaats bij een woning aan de Tweede Westerparklaan in Utrecht. Niet lang daarna hield de politie een 16-jarige jongen uit Amsterdam aan. Eerder deze maand was er bij dezelfde woning ook al een explosie.



Rond 02.15 uur zag een getuige dat een jongen iets bij de woning legde en kort daarna was er een explosie. De verdachte rende vervolgens weg en de getuige achtervolgde de jongen, en belde direct het noodnummer 112.

Meerdere politie-eenheden rukten uit en de verdachte kon dan ook snel worden aangehouden. Het bleek te gaan om een 16-jarige jongen uit Amsterdam.

Eerder deze maand was er ook al een explosie bij de woning in Leidsche Rijn. Destijds raakte daarbij een 17-jarige jongen gewond. Dit keer waren er geen gewonden, maar de woning raakte wel beschadigd.

Onderzoek

De politie zegt niet uit te sluiten dat beide incidenten met elkaar te maken hebben. Na de eerdere explosie is de bewoner van de woning ergens anders ondergebracht. Er was afgelopen nacht dan ook niemand thuis.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart. In afwachting daarvan is de woning per direct gesloten op last van burgemeester Sharon Dijksma voor de duur van een maand. Het sluiten van de woning is onderdeel van een breder pakket aan zichtbare en onzichtbare maatregelen volgens de politie.

