 Opnieuw geen treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch; dit keer vanwege werkzaamheden Opnieuw geen treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch; dit keer vanwege werkzaamheden
Zoeken

Nieuws

Opnieuw geen treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch; dit keer vanwege werkzaamheden

Opnieuw geen treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch; dit keer vanwege werkzaamheden
Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is komend weekend opnieuw belemmerd. Dit keer rijden er geen treinen vanwege werkzaamheden op station Culemborg.

Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is komend weekend opnieuw belemmerd. Dit keer rijden er geen treinen vanwege werkzaamheden op station Culemborg.

NS zet weekend snelbussen in tussen Utrecht Centraal en Den Bosch. Sprinters rijden tussen Utrecht en Houten Castellum. Vanaf Houten rijdt een NS-bus naar Geldermalsen.

Ruim een week geleden reden er ook al geen treinen op het traject. Op 30 oktober botste er een intercity tussen Den Bosch en Geldermalsen op een vrachtwagen vol peren die vaststond op een spoorwegovergang. Hierdoor reden er ongeveer een week geen treinen tussen Utrecht en Geldermalsen. 

 

5 Reacties

Reageren
  1. Proost

    Slechte timing! Het is immers 11 november en er zullen vast genoeg mensen in kiel richting het zuiden trekken.

  2. Inez

    En deze werkzaamheden konden niet gedaan worden in die week dat de treinen er toch al uit lagen?

  3. G.H.

    @Proost
    Och, ik heb het al meegemaakt dat er zelfs tijdens carnaval zelf geen treinen reden, wegens geplande werkzaamheden… dat Prorail zich niets aantrekt van de elfde van de elfde verbaast mij dan ook helemaal niet.

  4. Piet

    Slechte timing! De A27 is beide kanten ook afgesloten.
    Dus als je naar het zuiden wilt of moet dit weekend heb je wel een uitdaging, denk ik..

  5. W

    @ Piet

    Vier banen breed over de A2

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV