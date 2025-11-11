Opnieuw geen treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch; dit keer vanwege werkzaamheden

Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is komend weekend opnieuw belemmerd. Dit keer rijden er geen treinen vanwege werkzaamheden op station Culemborg.
NS zet weekend snelbussen in tussen Utrecht Centraal en Den Bosch. Sprinters rijden tussen Utrecht en Houten Castellum. Vanaf Houten rijdt een NS-bus naar Geldermalsen.
Ruim een week geleden reden er ook al geen treinen op het traject. Op 30 oktober botste er een intercity tussen Den Bosch en Geldermalsen op een vrachtwagen vol peren die vaststond op een spoorwegovergang. Hierdoor reden er ongeveer een week geen treinen tussen Utrecht en Geldermalsen.
5 ReactiesReageren
Slechte timing! Het is immers 11 november en er zullen vast genoeg mensen in kiel richting het zuiden trekken.
En deze werkzaamheden konden niet gedaan worden in die week dat de treinen er toch al uit lagen?
@Proost
Och, ik heb het al meegemaakt dat er zelfs tijdens carnaval zelf geen treinen reden, wegens geplande werkzaamheden… dat Prorail zich niets aantrekt van de elfde van de elfde verbaast mij dan ook helemaal niet.
Slechte timing! De A27 is beide kanten ook afgesloten.
Dus als je naar het zuiden wilt of moet dit weekend heb je wel een uitdaging, denk ik..
@ Piet
Vier banen breed over de A2