Opnieuw geen treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch; dit keer vanwege werkzaamheden

Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is komend weekend opnieuw belemmerd. Dit keer rijden er geen treinen vanwege werkzaamheden op station Culemborg.

NS zet weekend snelbussen in tussen Utrecht Centraal en Den Bosch. Sprinters rijden tussen Utrecht en Houten Castellum. Vanaf Houten rijdt een NS-bus naar Geldermalsen.

Ruim een week geleden reden er ook al geen treinen op het traject. Op 30 oktober botste er een intercity tussen Den Bosch en Geldermalsen op een vrachtwagen vol peren die vaststond op een spoorwegovergang. Hierdoor reden er ongeveer een week geen treinen tussen Utrecht en Geldermalsen.