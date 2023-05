Opnieuw kans om een stukje Domtoren in huis te halen: bijzondere dakleien te koop

De restauratie van de Domtoren zorgt voor heel wat restmateriaal, dat afgelopen tijd al gebruikt is om verschillende bijzondere producten van te maken. Utrechters hebben nu een nieuwe kans om een stukje Domtoren in huis te halen. Vanaf dinsdag is namelijk een serie bijzondere dakpannen van de Domtoren te koop.

Ze doorstonden decennialang weer en wind, maar waren aan vernieuwing toe. Van januari tot en met maart heeft een team leidekkers honderden dakleien van 20 bij 35 centimeter stuk voor stuk vervangen door nieuwe dakpannen. De oude dakleien werden tijdens restauraties in de vorige eeuw op de torenspits gelegd en krijgen nu dus een nieuw leven als souvenir.

Een deel van de dakleien is in oorspronkelijke staat, maar er zijn ook een aantal bewerkte dakpannen te koop. De Utrechtse maker Joost Gijzel heeft ervoor gezorgd dat een aantal dakleien beschreven zijn met songteksten, strofen en citaten van Claudia de Breij, Arthur Japin en Ingmar Heytze. De dakleien zijn met de hand beschreven door illustrator Susan Kersten.

De dakleien zijn te koop in de Winkel van Utrecht op het Domplein en online. Ze kosten tussen de 20 en 55 euro per stuk. Een deel van de opbrengst gaat naar het terugbrengen van lichtkunstwerk ‘In Lumine Tuo’ in de Domtoren.